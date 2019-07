Flere DJer bekreftet til Utopia

Foreløpig er Tom Boye, Steinar Instefjord, Pernille Benestad, Stian Nag, Cinar, Bjørn Matzow, Sebastian Rai og Per Christian Værnes klare for Utopia.

Det bekrefter festivalen i en pressemelding mandag. Samtidig melder Utopia at ett eller to navn til dukker opp på denne lista innen festivalstart 23. august.

Smedvig-scenen

Utopia lanserte en tredje scene for første gang i fjor. I år skal derimot scenen flyttes inn på festivalens VIP-område. Ny sponsor av året er Smedvig, derfor har scenen fått navnet Smedvig-scenen.

– Det er veldig fint å ha med Smedvig på dette. De fronter så mye bra i regionen vår, og da passer det som hånd i hanske at de også blir med på et så stort kulturarrangement som Utopia og i tillegg en scene som skal fronte noen av regionens mest fremadstormende produsenter og DJs, sier festivalsjef Espen Yung Svendsen i pressemeldingen.

Utopia har også gått ut med et kart over årets festivalområde, men understreker at versjonen kun er foreløpig og at det kan komme endringer:

Disse kommer også

Andre artister som har meldt sin ankomst til Utopia 23.-24. august er disse:

Zara Larsson

Karpe

Sebastian Ingrosso

Dagny

Unge Ferrari

Postgirobygget

SKAAR

Kjartan Lauritzen

Isah

Stavangerkameratene

Travelle

I overkant av 20 artister er ventet til festivalen i august.