Kjekke ting du kan gjøre i helga

Denne guiden gjelder fra onsdag 4. september til søndag 8. september 2019.

Rogalerret: «Beforeigners» + kortfilm

Hva: Samtaler og visninger Hvor: Tou, Scene 1, Østre bydel Når: Onsdag, kl. 19.30 (dørene åpner kl.19)

Helga starter tidlig - og Rogalerret inviterer til samtaler og visning av klipp fra kommende norske og internasjonale filmprosjekter. Denne gangen er det HBO Nordic-serien «Beforeigners» og kortfilmen «De Første Dagene» som gjelder! Programleder er Terje Torkildsen.

Lille Lørdag i Fargegaten

Hva: Halvveis til helg-pitstop Hvor: Øvre Holmegate/Fargegaten, Stavanger Når: Onsdag, fra kl.16

Fra og med denna uka inviterer utestedene i Fargegata til Lille Lørdag. Cirkus, Hanekam, Bøker og Børst, Finkel og Fri kjører ulike temakvelder midt i uka, høsten gjennom!

Stavanger på Skeivå

Hva: LGBT-festival for alle Hvor: Stavanger Når: Hele uka

Denne uka settes Stavanger på skeivå igjen. Festivalen er en hyllest til LGBT-miljøet, men også til kjærlighet, inkludering og åpenhet - og det skal være en folkefest for alle! I år tjuvstartet festivalen søndag forrige uke, med frilufstparade til Preikestolen.

Sjølvaste pride-paraden skjer imidlertid på lørdag - oppmøte klokka 12 på Torget i Stavanger. Så langt har hele 40 organisasjoner meldt seg på.

Hele programmet til Stavanger på skeivå, finner du her!

Open Mic

Hva: Oppdag nye talenter/vis deg fram! Hvor: Martinique, Nytorget, Stavanger Når: Torsdag, kl.20

Hver første torsdag i måneden er det Open Mic-kveld på Martinique. Dette er altså sjansen for deg som har en artist i magen! Alle typer musikk er velkomne, ifølge arrangøren, så spre ordet til noen du kjenner som trenger et spark bak for å komme seg opp på en scene!

Nuart 2019

Hva: Gatekunstfestival Hvor: Stavanger sentrum Når: Torsdag til søndag

Nuart sparkes i gang denne uka - for 19. året på dag! I tillegg til at byen får en rekke nye gatekunstverk signert årets lineup, blir det også Nuart Plus - festivalens satelittprogram med kunstnerpresentasjoner, debatter og workshops. Lørdag blir det offisiell åpning av innendørsutstillingen i de gamle ølhallene på Tou, og på søndag blir det gratis familiedag for store og små!

For mer informasjon, sjekk ut Nuart.no.

Jarle Aasland

#sjekkdeg

Hva: Kampanjemåned Hvor: Din fastlege Når: Når fastlegen har ledig time

Ok, kanskje ikke noe man gleder seg til, men du bør så absolutt gjøre det likevel. September er måneden hvor det blir satt fokus på å ta den raske sjekken hos fastlegen som kan redde liv. Jevnlig prøve av livmorhalsen fram til du er 69 år, er noe alle kvinner bør gjøre! Så hvis du eller én av dine kjære ikke har gjort det allerede, sørg for at det blir booket en fastlegetime nå.

KÅKÅdebatten: Den store valgdebatten

Hva: Debatt Hvor: Folken, Stavanger Når: Fredag, kl.18.30

Det nærmer seg lokalvalg! 9. september er selve valgdagen, og hvis du fortsatt vipper mellom partier, bør du få med deg denne debatten. Fredag kveld skal toppkandidatene i alle partier i bystyret i ilden, i en to timer lang debatt. Etterpå blir det analyser og livestreaming av partilederdebatten fra NRK på storskjerm. Debattleder er Trond Birkedal, gjesteredaktør for KÅKÅdebatt.

Ikke tatt den raske partiguiden til Byas ennå? Værsågod: 👇

Mari Hults glade langbord med boklansering

Hva: Mat og boklansering Hvor: Ostehuset Domkirkeplassen, Stavanger Når: Fredag, kl.19

Det viktigste du som enkeltperson kan gjøre for miljøet? Det er faktisk å endre kostholdet ditt - det vil si å spise mindre kjøtt!

Mari Hult fra Stavanger står bak Norges mest leste vegetarblogg, og har sammen med to andre laget boken «Plantebasert kosthold». Fredag blir det boklansering på Domkirkeplassen, og Ostehuset inviterer til samling rundt langbordet med retter fra boken.

Mari Hult skal også holde vegansk kokkekurs i Sandnes på lørdag, på Quality Hotel Residence, klokka 11.15. Her skal hun vise hvordan du enkelt kan bruke norske, sunne råvarer til å lage velsmakende, veganske retter.

Byfest i Langgata

Hva: Sentrumsdag og kulturnatt Hvor: Langgata, Sandnes sentrum Når: Lørdag, fra kl.10

Sandnes sentrum inviterer til fest og baluba på lørdag; da kan du danse, spise, se og høre deg gjennom hele seks kvartaler i Sandnes sentrum!

Når det lakker og lir mot kveld, trekker festen inn på byens utesteder hvor det blir Kulturnatt og livemusikk hele kvelden.

Fullt program, se faktaboks:

Fakta: Byfest-programmet Lanternen: 12.00: Åpning ved ordfører Stanley Wirak

12.05: Sandnes sentrum og Musikkrådet presenterer: Konsert med Elim Brass

13.30: Politiske appeller med partiene som stiller til valg i Sandnes Kvartal 1 og 2 10.00-18.00 Marked i Krossen med lokalproduserte produkter

11.00 Mosaikkverksted for barn - stort fellesprosjekt!

12.00-13.00 Bli med å løpe «40-meteren». Team Ingebrigtsen’s yngste medlem starter løpet for barna

13.00 Sandnes turn opptrer. Bli med å turne!

15.00 Motevisning. Konferansier Thor Magne Seland

16.00-17.00 Svein Tang Wa spiller i Nygårdshuset

17.00-18.00 Kom og dans. Swing deg helt sør i Langgata

12.00-23.00 Salg av mat og drikke i Bakgården Kvartal 5 10.00-20.00 Minigolf

11.00 Cafeen åpner

12.00 Sandnes Bryggedans danser

13.00-15.00 Stig Morten underholder på cafeen. Bypresten kommer og inntekt for kakesalg øremerkes rusomsorgen i Sandnes.

13.00-16.00 Ballongartist

15.00 Moteshow

16.00 Jazzersize Håland kjøtt griller. Food truck – Mood4food. Kvartal 3 Langbord pyntet av Umulig Bukett. Rostrup deler ut gratis kaffe. Vafler hos Topman. Lykkehjul hos Cewe Japan Photo. Otteren får besøk av Van Bergen med hele sin kolleksjon. Sandnes Storband vil skape liv og røre med musikk (værforbehold) 12.15-14.00 Margunn Ueland signerer boken «Margunn’s kjøkkenhage» hos Norli.

14.00 Gratis pasta fra Pastabakeriet

13.00-18.00 Vendela og Petter kommer til Sandnes Optikk

20.00 Trekning av en gavekurv (verdi ca 10.000,-) til alle kunder som har handlet i kvartalet lørdag! Kvartal 6 10.00 Trolljegerene med aktiviteter for barn og voksne

13.00 Loungen åpner for servering av mat fra Noi og drikke fra Melkebaren

13.30 Moteshow

13.30-15.00 DJ Robert Hansen spiller i loungen

15.30 Lasse Berheim spiller i Loungen

18.00 Jane Doe spiller i Loungen Kvartal 4 Det vil bli times-tilbud hos ByBrun og Velvet (følg med på facebook). Gullgraving ved Gullsmed Christophersen Tilbud hos Brødrene Pedersen Antikk og Auksjon har spennende tilbud utenfor butikken Lille Bangkok vil ha servering utenfor restauranten 11.00-15.00 Agape og Annabelle har klesmodeller som går rundt i butikkene og i gata

12.00-14.00 Bibelbutikken: Boksignering med Astrid Skjørestad

15.00-17.00 Gamlaværket: «Afternoon tea»

12.00 Streetfood utenfor ByBrun

17.00 Konsert med Beate Tengs-Pedersen ved Velvet Skumparty på Gamlatorget 18–22. Fra 8.klasse. Gratis og rusfritt arrangement. Husk bevis! Pop up-kulturhus fra Sandnes Kulturhus 10.00–20.00: Pop up-kulturhus i Langgata 38 med kulturelle overraskelser, informasjon om forestillinger og du kan kjøpe billetter.

15.30: Kjell Inge Torgersen

16.30: Smakebiter fra musikalen Spelemann på taket

12.00, 14.00 og 16.00: Omvisning i tegneserieutstillingen på i KinoKino Kunstsal ved kurator Karin Sunderø

12.00–16.30: Tegneserieverksted for barn på KinoKino, med kunstnerne Gry Hege Rinaldo og Gunn Tjensvold

12.00, 13.00, 14.00 og 16.00: Barnefilm i KinoKino

14.00–16.00: Swingkurs utenfor Kulturhuset eller i foajeen (avhengig av vær). Instruktør er «bryggedansgeneral» Invalg Vea-Klungtvedt og Siv Anita Søyland Kulturnatt: 16.30: Madam Aase: Lasse Berheim

18.00: Banken: Lille John Klemetsen

19.00: Coffeeberry: Musikalske innslag

19.00–23.00: Swingkveld ved Kulturhuset, Ållveltes underholder fra scenen hele kvelden

19.30: KinoKino: Konsert med Kjersti «Chazz» Krogedal

20.00: Pastabakeriet: Lars Lind, Rolf Kloster, Svein Åke Bjerga, Cecilia Lind-Bjørnerud

20.00: Melkebaren: Good Old Days

20.30: Herefords Biffstue: TBA

21.00: Delikatessen: Tor Kvammen

21.00: Gresk gourmet: Armar & Bein spiller i bakgården

21.30: På Siå: Trubadur Per Vidar Staff

22.00: Petite: Dj Rob

Fjåge i Hillevåg 2019

Hva: Eksperimentell musikkfestival Hvor: Consulatet Når: Fredag - søndag, fra kl.20

Stavangers festival for eksperimentell musikk går av skaftet med 12 konserter og topp stemning, melder arrangøren. Jazzpolice (rotetoms-improv forkledd som jazz), Star Turbine (kosmisk drone/space echo) og Chattermark (drone/improv/støy med bass, trompet og elektronikk) er noen av navnene og «sjangrene» som er på plakaten.

Dørene åpner klokka 20 fredag og lørdag, og klokka 15 på søndag (gratis).

Lervigfestivalen 2019

Hva: Bydelsfest Hvor: Breivikparken, Stavanger Når: Lørdag kl.14

På lørdag blir det nabolagsfest i Østre bydel, med musikk, underholdning for små og store, mat og hygge!

Programmet ser slik ut:

14.00 Åpning

14.05 Treningsøkt for hele familien v/Impulz

14.45 Konsert: Trygve & the band

15.15 Minidisco

16.00 Konsert: Nylenda

16.45 Konsert: NaithZirk

I tillegg blir det ansiktsmaling og leker for barna, mat fra Renaa, Mood 4 Food, Greek Food Truck og Brodd. Forfriskninger fra Tou i eget telt.

Numusic

Hva: Festival-comeback Hvor: Maskinhallen, Tou, Stavanger Øst Når: Lørdag, fra kl.22

I år fyller Numusic 20 år! Nu-hæ? Ja, kanskje ikke så rart du ikke vet hva det er, for festivalen ble nemlig nedlagt i 2014. Som en del av Nuart-programmet gjør imidlertid festivalen comeback i år, og Maskinhallen på Tou skal igjen bli fylt opp med «u-kygoisk» tekno og elektronika med Mental Overdrive og DJ Ra-shidi.

Tommy Ellingsen (arkiv)

Loppemarked

Hva: Gjør et bruktfunn! Hvor: St. Johannes menighet, Stavanger Når: Lørdag kl.10

Menighetssenteret til St. Johannes blir fylt opp med lopper på lørdag. Det er også en auksjon som starter klokka 11. Selvfølgelig obligatorisk salg av langpannekaker og annet å bite på i kafeteriaen.

Miljøsøndag

Hva: Årlig miljømarkering Hvor: Hele byen Når: Søndag, kl.12 - 16

For åttende år på rad inviterer kommunen og et lass av organisasjoner og virksomheter til en hyggelig søndag i byen med miljø som overordnet fane, skriver arrangøren.

Hva det betyr? Jo, du kan ta tog og buss for ei krone, sentrum blir stengt for biler, og det vil være åpent for aktiviteter i stedet. Hva med kajakk- og kanopadling på Breiavatnet eller en liten dykketur etter søppel i Vågen? Alt er gratis!

Oversikt over alle aktiviteter finner du her.

Noe du synes mangler? Del det med andre lesere i kommentarfeltet under.

Sjekk også ut Aftenbladets kalender: detskjer.aftenbladet.no!

Hver uke presenterer vi et utvalg av det som skjer i byene med i våre anbefalinger for helgen. Send gjerne tips om hva som skjer innen tirsdag - til tips@byas.no!