Bar Social Eating legger ned i Stavanger

Selskapet bak utestedet, Bar Stavanger AS, meldte oppbud i Stavanger tingrett onsdag, melder Rogalands Avis.

I retten opplyste selskapet å ha en gjeld på 9.877.793 kroner, skriver avisa.

Den siste tiden har det vært sju personer ansatt på utestedet, som i tillegg til to etasjer med restaurant og bar, har nattklubb i kjelleren.

– Tøff start i Stavanger

Driftssjef Erik Jönsson i Strav Uteliv (selskapet som eier Bar Social Eating, red.anm.) har tidligere innrømmet at det har vært utfordrende å etablere seg i Oljebyen.

– Vi har hatt en tøff start i Stavanger og vet at siddisene er patrioter, sa han til Byas i denne artikkelen.

Da det ble klart at Hall Toll skulle legge ned, uttalte han at han håpet at disse gjestene ville vende seg mot Bar Social Eating i stedet.

– Vi har stor respekt for Hall Toll, men jeg tror denne nedleggelsen kan være bra for oss. Hall Toll var en større konkurrent enn det Heidi’s kommer til å bli, sa Jönsson i januar.

Bare i Oslo - igjen

Tall fra Proff.no bekrefter at Bar Stavanger AS har hatt sitt å stri med. I fjor hadde utestedet en omsetning på nesten 14 millioner, og et negativt resultat før skatt på like under 2,4 millioner kroner.

Siden oppstarten i 2015, har utestedet gått i minus. Driftsinntektene var i 2016 og 2017 på henholdsvis 12,5 og 15,5 millioner kroner, og resultat før skatt kom på minus 4,5 og 2,5 millioner kroner.

I tillegg til utestedet i Kongsgårdbakken, har Bar Social Eating to lokaler i Oslo: Tjuvholmen og Vulkan. Med nedleggelsen her i byen, er altså konseptet kun å finne i hovedstaden.