Legger ned «utestedet» for å rendyrke kjøkkenet

– Da vi startet Armadillo, trodde vi at konseptet kom til å bli et utested med matservering. Vi ser derimot at vi har flere restaurantgjester enn drikkegjester, sier daglig leder ved Armadillo, Knut Bergesen.

Nå begynner en forsiktig omstilling for Armadillo, som enn så lenge er mest bar og litt restaurant, i Øvre Holmegate.

– Selve konseptendringen vil ta til for fullt i januar. Da skal vi være et tilskudd til Stavangers restaurantliv i stedet for uteliv, sier Bergesen.

– Ingen stiv restaurant

Siden oppstarten i januar 2018 har Armadillo beskrevet konseptet sitt på følgende måte: Cocktails og fyremat.

Drinken har vært det viktigste, men til drikken har det vært mulig å spise alt fra burgere, fish and chips, sprøstekt kylling, salat, svinekebabs og sheperd's pie.

Nå skal alt snus på hodet.

– Hva kommer på menyen i stedet for?

– Det blir ingen stiv restaurant, det hele skal være folkelig. Hva vi skal servere ønsker jeg ikke å si så mye om før på nyåret, men det kan være ting som vi kunne tenkt oss å ha på Harry Pepper, som vi i stedet velger å sette på menyen til Armadillo, sier Bergesen.

Fredrik Refvem

Underskudd

De to restaurantene har samme daglige leder. Samtidig som Harry Pepper flyttet inn i nye lokaler på Skagenkaien, valgte restauranteierne å blåse nytt liv i Armadillo, en gammel kjenning i Øvre Holmegate. Armadillo holdt nemlig til i gata fram til 2007, men så dagens lys igjen i de gamle Harry Pepper-lokalene et snaut halvår etter flyttingen.

2018 ble derimot ingen opptur økonomisk. Ifølge Proff.no endte Armadillos første fulle år i drift med et underskudd på 1,9 millioner kroner.

– Har de økonomiske resultatene påvirket retningen dere velger å ta nå?

– Nei. Dette underskuddet er hovedsaklig knyttet til oppussingen og investeringen med å etablere Armadillo, sier Bergesen.

Han forteller at uttrykket til Armadillo kan bli noe endret, men at den største endringen først og fremst kommer på menyen. Her har han lært å trø varsomt.

– Jeg får fortsatt høre om feilen jeg gjorde da jeg fjernet liten nachos fra menyen til Harry Pepper for 10 år siden, sier Bergesen og ler.

