Fermenten i østre bydel er lagt ut for salg

– Vi ser etter noen som har en iver, glød og kompetanse til å drive kafeen, baren og ha ansvar for arrangementer, forteller Craig Norman.

Noen satte gjerne kaffen i halsen da de kom over annonsen som nylig ble publisert på Finn.no. Fermenten dukker nemlig opp under fanen «bedrifter til salgs» i Rogaland.

– Det er snakk om en del av Fermenten, understreker Norman.

Bedriftskollektiv

Fermenten er ikke et eget selskap, kun en samlebetegnelse for bedriftene som holder til i Ryfylkegata 13 i østre bydel.

I dag er det fire selskaper som driver under Fermenten-paraplyen: Stavanger Ysteri, Eimealt, Mr Norman og Yeastside Brewing Company.

De to sistnevnte selskapene er det Norman som står bak. Han har ansvaret for ølbryggingen gjennom Yeastside Brewing Company, men driver kafeen, baren og holder arrangementer gjennom selskapet Mr Norman.

Og nå begynner Mr Norman å bli sliten.

– Dersom jeg skal lage øl om morgenen, servere kaffe om dagen og stå i baren om kvelden, så tar det på, sier han.

– Selger ikke til Starbucks

I september 2015 startet Mathallen opp på adressen, men det nye selskapet gikk konkurs året etter. Lokale krefter ville derimot holde liv i lokalet og flyttet produksjonen inn i Ryfylkegata. Etter en kort periode under navnet «Ka?hallen», stemte publikum fram Fermenten som det nye navnet til bedriftskollektivet.

Her har de ulike bedriftene produsert hver for seg, men solgt varene til hverandre. Huseier har vært behjelpelig med å dele inn lokalet, slik at husleia ikke skal bli for høy for hver enkelt bedrift.

Siden 2016 har Jakob’s Brød, Lervig Kaffe og Hverdagsgodt vært blant bedriftene som også har holdt til i Fermenten.

Nå er selve hjertet til Fermenten ute for salg. Derfor er ikke Norman interessert i å selge til hvem som helst.

– Jeg er åpen for mye, men det må være et konsept jeg tror på. Vi skal fortsatt ha lokale produkter i disken, sier Norman og fortsetter:

– Jeg selger ikke til Starbucks, for å si det sånn.

