I pressemeldingen Palmesus sendte ut i helga heter det:

«Palmesus lanserer den største utendørsklubben på norsk jord noensinne med 5.000 i daglig kapasitet og en av verdens mest spektakulære sceneinstallasjoner i form av Arcadia Specatculars «Spider» – en 360-graders, flammespyttende mekanisk kreasjon på over 50 tonn bygd av jagerfly og helikoptre med DJ-booth hengende under et hydraulisk edderkopphode,» skriver krsby.

Verdensklasse

Festivalen har valgt å kalle konseptet Palmesus After Beach, og det er altså ikke noe sted for folk med høyt utviklet araknofobi. I filmsnuttene som ble sendt ut sammen med pressemeldingen ser man folk henge og sprelle i edderkoppens klør.

Det er ennå ikke klart hvem som skal henge i DJ-boksen under beistet, men det skal ifølge arrangørene dreie seg om DJs i verdensklasse.

Psst: Siste headliner sluppet av festivalen er super-dj’en David Guetta!

LES OGSÅ:

Arcadia Spider

Hakeslepp

Edderkopp-programmet skal foregå fra klokka 22 til 02 fredag og lørdag 3. og 4. juli, altså parallellt med festivalen. For å komme inn på nattklubben må man ha Palmesus-billett, i tillegg til at man må kjøpe egen billett til edderkoppdiscoen.

Hver kveld skal showet starte med et show arrangørene beskriver som «hakesleppende». Edderkoppen skal skyte ut pyro-effekter og lasere, mens trapesartister henger i tentaklene.

Beistet er laget av deler fra blant annet fly og gravemaskiner, og har tidligere opptrådt både på Glastonbury-festivalen, i Miami, i Shanghai, Bangkok, Seoul, Taipei og Perth. Og nå skal den altså til Kristiansand.

Havnetillatelse

Tillatelse til å bruke området har arrangørene fått av Kristiansand havn.

Havnedirektør Halvard Aglen sier til Fædrelandsvennen at det trengs en del planlegging for å rydde plass til 5000 mennesker i containerhavna.

– Dette er en flott tilstelning, og koordineringen skjer i samarbeid med spedisjonsfirmaet Green Carrier Seafront, sier Aglen.

Han opplyser at arrangementet ikke kommer til å hemme den øvrige virksomheten i havna.

«The Spider» blir laget i samarbeid med SKMU (Sørlandets kunstmuseum), og på dagtid blir det digital kunst og visninger i området.

LES OGSÅ: