O’Learys vil etablere seg i Stavanger og Sandnes

– Vi ser store vekstmuligheter i både Stavanger og Sandnes, bekrefter selskapets administrerende direktør, Kenneth Lorentzen til Byas.

Konseptet er gjerne best kjent fra flyplasser over store deler av Norden og Europa, men nå retter selskapet blikket mot flere av Norges største byer. Planen er å vokse kraftig de neste tre til fem årene.

– Per i dag har vi 19 enheter i Norge, men vi ønsker å doble dette til rundt 40, sier Lorentzen.

Tre nyetableringer

Direktøren forteller at O’Learys ser for seg tre nyetableringer i distriktet:

To sportsbar-restauranter. Én i Stavanger og den andre i Sandnes.

Et underholdningssenter med aktiviteter som bowling, biljard, arkadespill o.l.

Lorentzen sier at lokalene ennå ikke er i boks, men at de ønsker sentrumsnære lokaler til restaurant- og pubkonseptene, mens underholdningssenteret forhåpentligvis kan bli plassert et sted midt i mellom.

O’Learys-etableringene vil bli drevet som franchise. Derfor kan utelivsaktører som finnes i regionen fra før, være aktuelle kandidater.

– Nå jobber vi med å finne passende lokaler og potensielle samarbeidspartnere. Vi er allerede i dialog med noen gårdeiere, sier Lorentzen.

– Når ser dere for dere en åpning?

– Jeg skulle helst sagt at vi var i Stavanger og Sandnes for lenge siden, men slike prosesser kan fort ta ett år. Det er for tidlig å si, sier toppsjefen.

Jarle Aasland

Økonomi og konkurranse

Samtidig som kjeden ønsker å vokse i Norge, satses det også internasjonalt. I løpet av 2019 skal sju nye etableringer være på plass i fem land. Totalt har kjeden 125 sportsrestauranter i blant annet Europa, Midtøsten og Asia. De fleste ligger i Norden.

Lorentzen ønsker ikke å sette en prislapp på satsingen, men selskapet har gjort et byks på inntektssiden det siste året. I fjor omsatte restaurantene i Norge for 287 millioner kroner, opp fra 228 millioner året før, skriver E24.

Det svenske selskapet O'Learys Trademark, som eier de fleste internasjonale restaurantene, omsatte for 2,2 milliarder kroner i fjor. En økning på 6,5 prosent fra fjoråret, mens resultat før skatt endte på 6,2 millioner kroner, forteller økonominettstedet.

O’Learys er langt fra den eneste utenlandske utelivsaktøren som har sett muligheter for å tjene penger i regionen. Dette året har danske aktører som The Old Irish Pub og Rekom slått seg ned i Stavanger.

– Jeg tenker at det er positivt for de som går ut at det finnes flere valgmuligheter, men O’Learys er en merkevare som har eksistert i 30 år. Vi har blant annet sport, mat og aktiviteter, derfor mener vi at det er mange grunner til at vi vil være attraktive i Stavanger og Sandnes, sier Lorentzen.