Natt til søndag 10. november besøkte skjenkekontrollen Rabalder bar i Vågen.

Den nye nattklubben åpnet dørene to dager i forveien, men det skulle vise seg at ikke alt var på stell da kontrollørene var innom.

Drakk på uteområde

Under inspeksjonen ble representantene fra skjenkekontrollen oppmerksomme på et røykeområde. Her drakk flere av gjestene alkohol.

Ifølge skjenkeretningslinjene til Stavanger kommune kan ikke gjester ta med alkohol utendørs etter klokka 01.00. Området skal i tillegg stenges av innen klokka 01.30. Da kontrollørene gjennomførte sin inspeksjon var klokka nærmere 02.00.

Uka etter, den 16. november, kom kontrollørene på et nytt besøk. Inspeksjonen begynte klokka 01.35, men også da ble det observert at gjestene drakk alkohol på uteserveringen.

Dette er et brudd på skjenketidsbestemmelsene og kommunen skriver i en e-post til utestedet at overtredelsen kan føre til tildeling av fire prikker. Dette betyr åtte prikker totalt for de to hendelsene.

Juridisk avdeling i Stavanger kommune skriver samtidig at de ikke kan se at det er gitt skjenkebevilling for røykeområdet, og ønsker en tilbakemelding på dette.

Åtte prikker på åtte dager

Byas har vært i kontakt med daglig leder ved Rabalder bar, Mathias Småvik, men han henviser til sine overordnede.

Byas har spurt Rekoms norgessjef Frederik Mygind hvordan selskapet ser på bemerkningene til skjenkekontrollen, hvordan samme feil kunne skje to helger på rad og om nattklubben har skjenkebevilling for uteområdet. Rekomsjefen er derimot kortfattet i svaret sitt.

– Vi er i dialog med myndighetene, siden det er uenighet om hva som faktisk er gjeldene, skriver Mygind i en e-post.

Dersom Rabalder bar blir tildelt prikkene av Stavanger kommune, har utestedet pådratt seg åtte prikker etter like mange dager i drift. Hvis et utested pådrar seg tolv eller flere prikker i løpet av to år, inndras skjenkebevillingen i minimum én uke (se faktaboks).

Fakta: Så mange prikker må til for å miste bevillingen §10–2: Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. Kilde: Lovdata

Rabalder bar var i lengre tid kjent som utestedet Ovenpaa, men den danske utelivsgiganten Rekom tok over lokalet da utelivskonge Øivind Ekeland solgte flere av byens vannhull våren 2019.

I forbindelse med overtakelsen ble utestedet pusset opp og gitt nattklubbevilling.