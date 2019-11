Restauranten ble startet på budsjett for to år siden, men har for lengst blitt lagt merke til

«Går ett år så er den borte».

Dette sto i kommentarfeltet da Byas fortalte at restauranten Söl skulle slå seg ned i Hetlandsgata.

Flere har prøvd seg på adressen. Både Mama Afrika og Lunt & Lekkert måtte stenge dørene etter kort tid, derfor var det lett å trekke konklusjonen om at restauranten ikke ville overleve lenge.

– He he, vi husker den kommentaren, sier medeier i Söl, Nayana Elisabeth Engh og ler.

Men den som ler sist, ler best. Tidligere i år kunne Söl fortelle at driften gikk over all forventning. I februar 2020 kan restaurantørene i Hetlandsgata putte to lys på bursdagskaka.

Söl er ikke død. Så langt i fra.

– Kjekt å bli satt pris på

Engh og de andre restauranteierne, Magnus Haugland Paaske og Claes Helbak, står ved siden av kjøkkendisken som er full av mindre korger med surdeigsbrød. Bak dem er en større kasse med svartkål fra Brimse.

De forbereder kveldens servering. Denne fredagen er restauranten fullbooket, på menyen står matretter som har ført til nasjonal oppmerksomhet.

– Det er kjekt å bli satt pris på, vi er ganske ydmyke, sier Engh.

I september ble Söl nominert til Matprisen 2019 i kategorien årets kjøkken. Her var de nominert sammen med restaurantene Rest og Under. Til slutt var det den undersjøiske restauranten, som har forbløffet matinteresserte verden over, som gikk av med seieren.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Men Söl får en ny sjanse til å hente hjem en annen pris den 8. desember. Trioen er nominert i kategorien beste restaurant under årets Bartenders’ Choice Awards, sammen med blant annet Michelin-restauranten Credo i Trondheim.

– Vi hadde ikke forventet dette da vi åpnet, sier Engh.

– Nei, det er veldig inspirerende, legger Helbak til.

Lokal cocktailbar også nominert

I Bartenders’ Choice Awards er det bransjen selv som nominerer de forskjellige kandidatene. Dette betyr at det er kolleger ved andre restauranter, både i Stavanger og andre norske byer, som har stemt fram Söl blant de nominerte.

– Å bli nominert til en slik pris hadde vi ikke sett for oss. Det er mange spisesteder i Stavanger, så hvorfor oss? Men det viser at vi gjør noe riktig, sier Paaske.

En annen lokal gjenganger er også på nominasjonslista. Gjengen i Pjolter og Punsj er nominert i hele fem kategorier. Blant annet er det ferske utestedet i østre bydel, Gimlet, nominert i kategorien beste nye cocktailbar.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkivfoto)

– Vi er så klart enormt fornøyde, spesielt siden Gimlet er nominert til beste nye cocktailbar. Det er veldig, veldig kjekt, sier daglig leder André Kvilhaug.

Tidligere har Pjolter og Punsj vunnet i kategoriene beste nye cocktailbar og «peoples choice.»

– Samtidig er det veldig fint å se at Söl har fått så mange stemmer at de er blant de nominerte i beste restaurant. De sprenger grenser hver dag, og dette viser at restauranten er i norgestoppen, sier Kvilhaug.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Suksessoppskriften

Restauranten i Hetlandsgata ble laget på budsjett. Før åpning snekret trioen sammen spisebordene selv. Pynten ble laget av ting de fant i havet, og kunst fikk de låne av en stamgjest.

Regnskapstall fra Proff.no viser at restauranten gikk 200.000 kroner i pluss i sine første ti måneder.

Nøysomheten, i tillegg til at det er de samme tre står på jobb hver gang restauranten er åpen, at de klarer å lage god mat og ikke priser seg ut av konkurransen, har vært viktige faktorer til suksessen, tror trioen.

– Det er bedre at vi har flere gjester som betaler noe, i stedet for få som betaler mye. Dette gjør at vi også bruker mer av råvarene våre, som fører til lite matsvinn, sier Engh.

– Hvor er Söl om fem år?

– Da har vi nok vokst ut av dette lokalet, sier Engh.

– Vi har mange gode tanker og ideer om framtiden, men det er ingenting som er bestemt ennå, sier Helbak lurt.