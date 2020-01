Flytter utsolgt konsert: – Det har vært en veldig vond avgjørelse å ta

Dette melder artisten i en pressemelding.

Her kommer det fram at planen var å gi ut et nytt album i mars 2020, for så ta fatt på en norgesturné. Artisten skriver derimot at hun ikke er ferdig med albumet og at hun derfor ikke kommer til å turnere før til høsten.

– Jeg tar ikke lett på dette og har hatt en stor klump i magen som har vokst seg større og større. Men innerst inne så føles dette også som det riktige å gjøre, skriver artisten i pressemeldingen.

– Vond avgjørelse

Siden albumet ikke ble ferdig som planlagt, så artisten for seg to alternativer: Enten turnere med gammel musikk, eller komme sterkere tilbake med musikk fra et nytt album.

– Det beste for meg og musikken min er å ikke gjøre noe halvveis. Derfor har jeg kommet frem til at det beste vil være å utsette turneen. Det har vært en veldig vond avgjørelse å ta. Spesielt ovenfor alle i teamet mitt og arrangører som har lagt ned så mye arbeid for å få dette til, men aller mest ovenfor dere som har kjøpt billetter, skriver artisten i pressemeldingen.

Folken-konsert flyttes

Astrid S skulle etter planen spilt for et utsolgt Folken 5. mars. Denne konserten er nå flyttet til 10 oktober.

Folken skriver følgende på sine nettsider:

«Alle som har kjøpt billett får mail direkte av oss. Har du billett, men ikke mottatt mail kan du ta kontakt med oss på mail eller telefon. For å få refundert billettene må du ta kontakt med oss senest fredag, 6. mars kl 12.00».