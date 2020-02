Kjekke ting som skjer i helga

Denne guiden gjelder fra torsdag 6. februar til søndag 9. februar 2020.

Sirkus Lemaitre: Lemaitre, Isah, Kjartan Lauritzen, Anna of the North og Jonis Josef.

Hva: Konsert Hvor: Zetlitz/Stavanger Konserthus Når: Torsdag kl.20.30.

Sirkusvognene er fylt opp med komikeren Jonis Josef som sirkusdirektør, et liveband så stort at de trenger egen buss og mange andre overraskelser! Det er den første gangen elektronikaduoen Lemaitre tar med seg sitt «elektriske sirkus» ut på veien, med planer om å lage det største showet de noensinne har gjort i Norge.

Finn E. Våga

Edvard Borneo konsert

Hva: Konsert Hvor: Bøker og Børst, Fargegata, Stavanger Når: Torsdag kl. 20.00

Bøker og Børst inviterer til en intim solokonsert med albumaktuelle Edvard Borneo som nylig slapp sitt debutalbum «Mind Made». Han er spesielt opptatt av tekst og musikk, istedenfor autotune og pyroteknikk.

Om du liker musikk laget av artister son Bob Dylan, Joni Mitchell og Led Zeppelin, samt nyere artister som Elliot Smith og Father John Misty, er denne konserten absolutt noe for deg!

Evolution Thursday // Staysman

Hva: Konsert Hvor: Heidi's Bier Bar Når: Torsdag kl. 22.00

Er du en av dem som aldri får nok av afterski og øl? Heidi’s lanserer det nye konseptet med nye overraskelser hver torsdag ukene fremover.

Denne uken kickstarter de konseptet med omtrent 20. kilo ekstra energi! Staysman (Stian Thorbjørnsen) dukker nemlig opp for å lage fest for alle, om du så er partyløve, student, pensjonist, arbeidsjern eller sofagris. 🐷

Skiskolen 2020

Hva: Skiskole Hvor: Sirdal eller Stavtjørn Når: Lørdag og søndag kl. 08.00

Har du savnet snøen denne vinteren? Denne helgen arrangerer Stavanger Turistforening og Stavanger Aftenblad fylkets største skiskole – som arrangørene omtaler som vinterens høydepunkt! Det vil være kurs for både voksne og barn, nybegynner og viderekomne i grener som snowboard, langrenn og alpint.

Bjarte Tjøstheim – Det Går Betre No

Hva: Humorshow Hvor: Zetlitz/Stavanger Konserthus Når: Fredag og Lørdag kl. 19.00 og 21.00

Hvordan har det seg sånn at man kan leve av å være komiker og utlevere seg selv, samtidig som man er engstelig av natur?

Bjarte Tjøstheim er kjent for de fleste gjennom P3-programmet Radioresepsjonen, denne helgen kommer han til Stavanger for å teaterdebutere med en selvironisk forestilling om å leve med frykt for det aller meste.

Glad i en god latter? Da kan du nok med fordel ta turen og lære hvordan det er å leve med frykten for at psykiateren skal si at du er klin kokos.

Anders Minge

Vin Vinyl & WKND Vibes // Dj Rover

Hva: Konsert Hvor: Cafe Sting, Valberget, Stavanger Når: Fredag kl. 20.00

Hva med å starte fredagskvelden hos kafeen som ligger midt i byens hjerte. Café Sting kjører i gang et nytt fredagskonsept med fokus på god stemning og vin. Denne fredagen er det DJ ROVER som er førstemann ut. Ta med vennegjengen og lytt til deilige tunes av disco, soul og funk med et lekkert ostefat på bordet eller et glass med noe godt i hånden.

«Latin Party Bailando»

Hva: Latinsk dansekveld Hvor: Frøken Pil Når: Fredag kl.20.00

Bailando Project Entertainment arrangører en ny dansefest med rytmiske sanger i sjangeren salsa, latin house, Kizomba og reggaeton. Ta på deg danseskoene og samle danseløvene for å røre litt på hoftene.

BMI: Verden beste show

Hva: Humor-show Hvor: Stavangeren Når: Lørdag Klokka: 20.00

Litt cocky å tenke at man har laget verdens beste show tenker du kanskje? Men karene i BMI sverger at nå som de har lagt improen på hylla etter seks år landet rundt, skal de rett og slett levere «verdens beste show»!

Det er første gang Christian Mikkelsen, Olav Svarstad Haugland, Emil Lystvedt Berntsen og Leo Magnus de La Nuez skriver manus, pugger tekst og lærer koreografi. Så kanskje det hadde vært interessant å se hvordan deres første helaftens show går?

Karneval – for hele familien!

Hva: Karneval Hvor: Sørmarka Arena, Stavanger Når: Lørdag kl. 17.00

Finn frem parykken eller favorittkostymet ditt! Arenaen skal gjøres klar for karneval med alle verdens farger og dette er en dag for både store og små.

Planene for dagen er blant annet hinderløype på isen og ansiktsmaling. Det er også rykter om at noen små pingviner kan dukke opp for å ta en liten piruett på isen.

Nyttårsball

Hva: Ball Hvor: Utstein Kloster Når: Lørdag kl.19.00

Er du en av dem som elsker nyttårsfeiring og egentlig ikke er helt ferdig med å feire det nye året? Fortvil ikke, nå har du sjansen til å slenge på finstasen, ta med deg en venn, familie eller kanskje en du har et godt øye til? Flott mulighet til å utvide nettverket ditt også!

Utstein Kloster/MUST, Utstein Kloster Hotell og Kammermusikkfestivalen for ungdom arrangerte for første gang nyttårsball med nyttårskonsert, dans og treretters festmiddag i 2019. Det ble en suksess, ifølge arrangørene.

Årets ball er en smule forsinket da musikerne har vært på farta i hele januar. Ballkjole og dress er ikke et krav dersom du bare ønsker å lytte til konserten.

Husk morsdag 💖

Hva: En hyllest til mødre Hvor: Hele Norge Når: Søndag

På søndag er det morsdag igjen! Hvorfor man feirer denne dagen kan diskuteres i alle retninger, men en ekstra feiring er da aldri noe å klage over, spesielt når den bare bidrar til mer kjærlighet.

Hva med å for eksempel tilbringe dagen med mor på Morsdagbuffet laget av Executive chef Øyvind Næsheim og hans superteam i deres restaurant «Jatakk» (Clarion Hotel, frokostrestaurant i 3 et.) De inviterer mor med følge på lunsj for å gi henne den feiringen hun fortjener. De anbefaler at du bestiller bord før ankomst.

