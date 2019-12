Disse to skal åpne ny sportsbar i Stavanger sentrum

– Har du sett Peaky Blinders?

Renas Yonan smiler bredt når han snakker om BBC-serien som i høst rundet av sin femte sesong. Serien handler om en rimelig hard gangsterfamilie i Birmingham tidlig på 1900-tallet.

Dette har også lagt grunnlaget for sportsbaren som snart dukker opp i Stavanger sentrum.

– Men vi skal ikke ta livet av noen da, sier Yonan og ler.

Tweed

Det er gjerne greit for gjestene at han og kona kun har latt seg inspirere av uttrykket, ikke handlingene, i serien.

Tweed - Sport & Food er navnet på den nye sportsbaren som flytter inn i Kongsgårdbakken i hjertet av Stavanger. Tweed er også navnet på det grove ullstoffet som har sitt opphav fra Skottland og som er lett gjenkjennelig i den britiske gangsterserien.

Den røffe stilen ønsker de nye eierne skal gå igjen i lokalet.

– Vi er glade i tweed begge to, og vi har noen ideer om hvordan det hele blir seende ut til slutt. Planløsningen kommer ikke til å endres mye, men designet og interiøret skal byttes ut, forteller Rita Yonan.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kebab-sjef

Både Renas og Rita kommer opprinnelig fra Sverige, men ektemannen har siden 2012 hatt mange jern i ilden her i regionen. Han er daglig leder i Yonan Group AS, morselskapet til Happy Time- og Yummy Time-restaurantene som har dukket opp flere steder i Sør-Rogaland. Til og med i Sverige.

Yonan Group eier blant annet også kebabkjøtt-produsenten NK Meat på Ålgård, samt Møllehagen restaurant og Møllehagen Sportscafe på Bryne.

– Men Tweed er hans lille baby, sier kona og nikker mot ektemannen.

Sportsbaren i Stavanger blir nemlig ikke en del av Yonan Group, men er i stedet for heleid av Renas.

– Her ønsker vi å bygge opp noe helt nytt, sier ektemannen.

Jon Ingemundsen

Synlig lokale

Innendørs er ingenting forandret siden Bar Social Eating la ned driften etter konkursen i september.

Det er Union Eiendomskapital som eier Ankerkvartalet. Utleieansvarlig Pål Saga sa til Byas for tre uker siden at det var flere som var interessert i lokalet, men det var til slutt Yonan som trakk det lengste strået.

– Det er 20 meter til taxikøen. Dette er det første du ser når du kommer på byen, og det er det siste du ser før du drar. Happy Time ligger rett ved siden av og jeg håper at det snart dukker opp noe i de gamle lokalene til Alex’ Sushi. Jeg ser for meg at vi har en framtid her, sier Yonan.

Planen er å tilby lunsj og middag i første etasje, så blir det TV-skjermer for sportsinteresserte i andre etasje og i kjelleren. Det er ikke fastsatt hva som havner på menyen til slutt, men ja, det blir i alle fall burger.

– Vi håper at vi klarer å åpne i slutten av januar. Da er nok mesteparten av arbeidet innendørs ferdig. Det hele faller nok på om skjenkebevillingen er ferdig behandlet, sier Yonan.