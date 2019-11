Denne guiden gjelder fra onsdag 20. til søndag 24. november 2019.

Petter Uteligger

Hva: Foredrag

Hvor: No. 18

Når: Onsdag klokka 18.30

Jula 2014 forlot Petter Nyquist familien sin for å bo 52 dager på gata i Oslo. I samtale med Arne Hovda vil Petter fortelle om sine møter med varme og medmenneskelighet, men og fortvilelse, kulde og fare.

Stand up

Hva: Mye latter (forhåpentligvis)

Hvor: Grottene på Folken

Når: Onsdag klokka 20.00

Stand Up Uncut er Comedy Box’ open mic-kveld. Det er her nye komikere prøver sitt beste å få salen til å le, og de etablerte prøver nye vitser.

Bingo!

Hva: Musikkvarianten

Hvor: Clarion Hotel Stavanger

Når: Onsdag klokka 20.00

Musikk + bingo = sant.

Klimamøte

Hva: Debatt

Hvor: Sølvberget

Når: Torsdag klokka 18.00

Vi kaller oss for oljebyen, har vi derfor et spesielt ansvar for klimaet? Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, men gjør vi nok?

Grandmaster Flash

Hva: DJ, hip hop

Hvor: Folken

Når: Torsdag klokka 21

Grandmaster Flash - aka Joseph Saddler - var den første dj-en som eksperimenterte med selve plata, og som skapte «quick mix theory». Torsdag kveld har du sjansen til å se denne levende legenden live på Folken!

Tunghørt

Hva: Festival

Hvor: Checkpoint Charlie

Når: Fredag klokka 22.00

Nisjefestivalen Tunghørt arrangeres for femte gang. Her har Byas tidligere skrevet at det kan være lurt å ta med seg hørselvern. Arrangøren hadde nemlig følgende advarsel i fjor:

– For mannen i gata er nok dette bråk.

Les mer om hvem som spiller på festivalen her.

DJ-Izabell

Hva: Fest og moro

Hvor: Hanekam

Når: Fredag og lørdag klokka 22.00

Stavanger-artisten flipper plater på Hanekam i Fargegata denne helga.

Julemesse/marked

Hva: Julestemning med et hint av førjuls-stress

Hvor og når: Bekkefaret Bydelshus (lørdag og søndag, kl.10 - 17) + Forsand Kulturhus (lørdag kl.11–17), Utstein Kloster (søndag kl.12)

Her kan du få tak i alt fra håndlagede/lokalproduserte ting og /eller vintage klær og andre loppiser, ifølge arrangørene. I tillegg til noe å bite i, selvfølgelig.

Pop up

Hva: Marked

Hvor: Østervåg 10

Når: Lørdag klokka 11.00

I forrige uke skrev Byas om det nye markedet som popper opp i byen hver lørdag fram til jul. Blir det en suksess, vurderer initiativtakerne å fortsette å arrangere markedet. Her finner du litt av alt.

Miksteip

Hva: Lokale artister

Hvor: Folken

Når: Lørdag klokka 19.30

Miksteip så dagens lys i 2014, men lå brakk i to år før det ble startet opp igjen i fjor. Den lokale tilknytningen er grunnfjellet i Miksteip-konseptet. Alle artistene kommer fra områdene i og rundt Stavanger, men det beste av alt: Gratis inngang!

Få en oversikt over hvem som spiller her.

Ta deg sammen!

Hva: Stand up med Halvor Johansson

Hvor: Stavangeren

Når: Lørdag klokka 20.00

Halvor Johansson har gått hardt til verks mot folk og fe i videospalten «Ta deg sammen» hver morgen på Radio Rock. Nå kan du få høre det live i Stavangeren.

Julie Bergan

Hva: Konsert

Hvor: Maskinhallen på Tou

Når: Lørdag klokka 21.00

Trenger hun egentlig en introduksjon?

500 millioner streams, har dratt på turné med Alan Walker (som forresten er Utopias første headliner), har vært nominert til tre Spellemann og tre P3 Gull-priser... du skjønner tegningen.

Konserten i Stavanger blir den siste på hennes «Hard Feelings Tour» som har pågått siden juni.

Arigato!

What’s The 4–1–1

Hva: Klubbkveld

Hvor: Sting Nere

Når: Lørdag klokka 22

Det blir igjen 4–1–1-fest på lørdag - for alle som setter pris på urban musikk, mote og kunst. Spillelista består kun av de nyeste bangerne i hip hop/R&B-sjangeren, i tillegg til klassikere fra tidlig 2000-tallet.

DJ-duo

Hva: Clubbin’

Hvor: Cementen

Når: Lørdag klokka 23.00

DJ Chris Carr og DJ Møte står for musikken.

Viking - RBK

Hva: Fotballkamp

Hvor: SR-Bank Arena

Når: Søndag klokka 18.00

Siste hjemmekamp i eliteserien, allerede 10.000 solgte billetter og det er mulig for Viking og gå forbi RBK på tabellen!

