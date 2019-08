Fra skjenkenekt til åpningsfest: Her får du Old Irish Pub-saken på ett minutt

«ENDELIG er åpningsdagen av The Old Irish Pub Stavanger her».

Slik innleder The Old Irish Pub beskrivelsen av åpningsfesten på Facebook.

Det er ikke uten grunn at den danske utelivskjeden kan slippe jubelen løs. Stavanger-etableringen har vært en langsom og til tider pinlig affære.

Ikke bare pinlig for utelivskjeden, men også kommunen, som nå må ta stilling til om den skal betale et krav på over 80.000 kroner fra danskene.

Old Irish Pub kom på banen i januar, skulle åpne i april, men utsatte åpningen helt til august. Hvorfor ble det sånn?

Vi har oppsummert saken på ett minutt - ta en kikk i videoen over.

Ønsker du å lese mer om punktene vi trekker fram, kan du følge tidslinjen under og lese sak for sak.

Dette har skjedd i Old Irish Pub-saken

14. januar: Old Irish Pub bekrefter at kjeden skal åpne i Stavanger. Lokalet er De røde sjøhus som eies av Thon Eiendom.

6. mars: Old Irish Pub forteller at de har spikret åpningsdatoen. Den er satt til fredag 5. april.

7. mars: Arbeidstilsynet, politiet og brannvesenet gjennomfører et uanmeldt tilsyn og finner ut at ni arbeidere oppholder seg ulovlig i bygget.

22. mars: Arbeiderne har blitt flyttet til en ny bolig, men et nytt tilsyn avdekker at arbeiderne bor ulovlig nok en gang.

11. april: Formannskapet uttrykker et ønske om å nekte danskene skjenkebevilling, men utsetter saken.

22. april: Old Irish Pub må betale en bot på 300.000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven, plan- og bygningsloven og brannvernloven.

9. mai: Et knapt flertall i formannskapet nekter Old Irish Pub bevilling.

22. mai: Old Irish Pub klager på avslaget og får støtte av Olav Thon.

13. juni: Flertallet i formannskapet snur og gir Old Irish Pub bevilling likevel.

2. juli: Ny åpningsdato settes til 16. august.

3. juli: I et brev til Stavanger kommune krever Old Irish Pub at kommunen dekker 84.400 kroner i advokatutgifter i forbindelse med klageprosessen.