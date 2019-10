Denne guiden gjelder fra torsdag 17. oktober til søndag 20. oktober 2019.

Screen City Biennal 2019

Hva: Kunstfestival Hvor: Stavanger sentrum Når: Til 20. oktober

I år er temaet økologi og klimaendringer. Ved hjelp av VR, AR og video skal festivalen gjøre folk mer bevisste om hva disse forandringene betyr.

Les mer om festivalen i denne Byas-artikkelen: Har du lurt på hva plakaten som henger på Arkaden er?

Performance Toxic Waste Face

Hva: Performancekunst Hvor: Kunsthall Stavanger Når: Torsdag kl.19

Den amerikanske kunstnergruppen/dragtrioen Toxic Waste Face har tatt med seg verket «Sharp Shadow», som stiller spørsmål til våre visuelle omgivelser og utfordrer konvensjonelle standarder for skjønnhet.

Det blir en veldig spesiell performance med ekstravagante kostymekreasjoner, avant-garde sminke og humor, melder arrangøren.

På finanskrisens slagmark

Hva: Samtale med Svein Harald Øygard og Mímir Kristjánsson Hvor: KinoKino, Sandnes Når: Torsdag kl.19

Førstnevnte forteller om da han ble sendt til Island som midlertidig sentralbanksjef under finanskrisa i 2009. De to vil ta oss gjennom historien om hvordan Island plutselig ble verdenskjent som et konkursrammet øyrike i utkanten av verden.

Spørsmål som stilles er: Hvordan oppstår finanskriser? Hvordan kan man forutse dem? Og hvordan kommer man seg helskinnet gjennom dem?

Music Bingo @Nåløyet

Hva: Musikkbingo, på norsk Hvor: Nåløyet, Stavanger Når: Torsdag kl.21

Det koster 50 kroner å være med, og vinneren tar med hele potten!

Drop in Makerspace

Hva: Lag dine egne greier Hvor: Vitenfabrikken, Sandnes Når: Fra fredag kl.12

Makerspace på Vitenfabrikken har en haug med verktøy du neppe har hjemme selv. Fredag kan du droppe innom og teste laserkutter, vinylkutter eller 3d-printer! Alle over 13 år kan komme, gratis inngang - men de over 20 (og elever med skoleprosjekter) må ta med egne materialer eller kjøpe på stedet.

Stavanger Strikkefestival

Hva: Festival for de strikkende Hvor: Clarion Hotel, Stavanger Når: Fredag - søndag

Stavanger Strikk og Drikk arrangerer strikkefestival for sjette gang i år! På Clarion Hotel Stavanger blir det workshops, foredrag, markedsplass og andre aktiviteter. Vi kan blant annet nevne hurtigstrikk-konkurranse, strikkebingo og strikkekino!

Oktoberfest @Heidis

Hva: Schkåll! Hvor: Heidi’s Bier Bar, Vågen, Stavanger Når: Fredag kl.19

Den mest autentiske oktoberfesten i Stavanger, ifølge arrangøren selv i alle fall. Det blir (selvfølgelig) tyrolske kjoler, läderhosen, pretzels, Sauerkraut, bratwurst - und so weiter!

Stand Up Klubbkveld

Hva: Løye Hvor: Sportscafeen, Vågen, Stavanger Når: Fredag kl.20, dørene åpner kl.18

Headliner for kvelden er Anders McAuley - en solid standuper fra Bergen. Vitsene er gode, de kommer tett, og fungerer veldig bra på et publikum som tåler en støyt, ifølge arrangøren. Konferansier er Rasmus Wold. Andre løgne folk: Anders Lohne Fosse, Adrian Andersen og lokale Ove Martin Mellemstrand fra Nærbø.

A$LAK (Klovner i Kamp) & AVGVSTVS

Hva: Hip hop Hvor: Sportscafeen, Vågen, Stavanger Når: Fredag kl.22

Mannen som er kjent som Alis fra Klovner i Kamp har fått applaus for soloprosjektet sitt, med A-listing av debut-EP-en på NRK og tilhørende høye terningkast. Denne høsten blir det mini-tour med oslorapperen AVGVSTVS

Darkspace StonerFest

Hva: Minifestival Hvor: Chekcpoint, Stavanger Når: Fredag kl.22

Checkpoint er vertskap denne fredagen, med følgende på menyen: Blytungt hardtslående og seigt fra Kal-El, klassisk fet doom/stonerrock fra Wizzerd, mens Captain Caravan slår sammen gitarbefengt 70-tallsrock med typiske Kyuss riffs.

What’s Brewing

Hva: Ølfestival Hvor: Tou, Stavanger Øst Når: Torsdag (Brew Con), fredag (fra kl.14) og lørdag - UTSOLGT - (fra kl.13)

Ølfestivalen What’s Brewing er etter hvert blitt et sikkert høsttegn. I år går den av stabelen for sjette år på råd - og lista over bryggerier som kommer er som vanlig svært internasjonal og laaaang!

Selve festivalen åpner fredag, men allerede torsdag kan du få med deg What’s Brewing x Brew Con - hjemmebrygger expo og konferanse, med dokumentarer og «brewtalks» med mer.

Nordsjøen spiller Gjengen *UTSOLGT*

Hva: Konsert Hvor: Folken, Stavanger Når: Fredag kl.21, dørene åpner kl.20

Bergensyndlingen John Olav Nilsen har med seg Nordsjøen og fremfører debutplata til Nilsen og Gjengen «For Sant Til Å Være Godt» i sin helhet. I år er det ti år siden skiva kom ut, og John Olav Nilsen har samlet sammen en ny gjeng. Når de i høst legger ut på turné, blir det både for å hedre Gjengen og «For Sant til Å Være Godt», men også for å spille andre låter – både fra albumet Nordsjøen, og nytt materiale.

TV-aksjonen: Killing Butterflies + Doc Lello

Hva: Veldedighetsevent Hvor: Hanekam Når: Lørdag kl.18

Hanekam arrangerer også dette året egen innsamling til TV-aksjonen. Jentebandet Killing Butterflies stiller. Det samme gjør Doc Lello! I tillegg vil 30 prosent av omsetningen lørdag doneres.

I år er tv-aksjonen til inntekt for Care Norge og fattige kvinners rettigheter.

Arif: Wanderland Tour *UTSOLGT*

Hva: Konsert Hvor: Folken, Stavanger Når: Lørdag kl.22, dørene åpner kl.21

Spellemann, 100 millioner streams, og utsolgt Spektrum. Arif har hatt det travelt. 27. September kom den nye plata «Arif i Waanderland», og i høst er han ute på sin første store headlinerturné. Spesiell gjest for kvelden er lokale Kapteinen! O’hoi!

Årets viktigste søndagstur

Hva: Bli bøssebærer Hvor: I nabolaget ditt Når: Søndag kl.15.30

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974 og har totalt samlet inn ni milliarder kroner. I år er den til inntekt for Care og fattige kvinners rettigheter. Vil du bli bøssebærer, kan du melde deg opp på www.blimed.no.

