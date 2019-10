Så raskt skriver vi på mobilen

En ny studie gjort ved finske Aalto University viser at folk kan skrive nesten like fort på en smarttelefon som på et vanlig tastatur, melder The Guardian.

Forskning.no skriver at studien involverte 37.000 fra 160 land. Testen gikk ut på at deltakerne fikk opp ulike setninger på sin smarttelefon og skulle skrive dem av.

To tomler er best

De som skrev med én finger fikk i gjennomsnitt 29 ord per minutt. De som mestret to tomler-teknikken skrev 38 ord per minutt i gjennomsnitt - 25 prosent saktere enn en gjennomsnittsbruker på et pc-tastatur.

Ungdommene som deltok i undersøkelsen skrev i gjennomsnitt 40 ord i minuttet. Deltakerne i 40- og 50-årene skrev henholdsvis 29 og 26 ord per minutt.

Anna Feit, dataforsker ved ETH Zurich i Sveits og en av forskerne bak den nye studien, sier til The Guardian at studien viser at det er best å bruke begge tomlene når man skriver på en smarttelefon.

Hun mener at ungdommer også har mer erfaring med å skrive på smarttelefoner, noe som også forklarer hvorfor de er raskere enn de som er eldre.

Scanpix

Bruker det daglig

Den norske medieundersøkelsen viser at 82 prosent av ungdommer mellom 14 og 20 år brukte sosiale medier daglig i fjor.

– Frykten for å ikke være inne i den sosiale loopen gjør at de yngre ofte sjekker sosiale medier. I den alderen handler det veldig om å finne sin egen identitet, gjennom aksept i gruppen. Da må du være aktiv på sosiale medier og vise at du er i live. Gjennom å sjekke mobilen blir det en repetisjon, sier professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Tor W. Andreassen, til forskning.no.

Videre skriver forskning.no at undersøkelsen Ungdata viser at 65 prosent av gutter og 60 prosent av jenter, fra 8. trinn til vg3, bruker minst tre timer daglig foran en skjerm.

