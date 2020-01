Fikk inn 4000 nominasjoner: Her er de fem finalistene

Er én av disse den neste Morten Abel eller Kaizers?

I år, som i fjor, skal festivalen i Vålandskogen dele ut Mablisstipendet og har vært på jakt etter «lokale musikktalenter som fortjener ekstra oppmerksomhet».

Nesten 4000 nominasjoner fordelt på 200 lokale band og artister kom inn, skriver Mablis i en pressemelding.

– Høyt nivå

– Etter nominasjonsrunden ser vi klart at det er enormt mye som rører seg i musikkregionen Rogaland. Av de 200 nominerte var det virkelig et overraskende høyt nivå - og derfor ikke bare selvsagt hvem som skulle bli finalister. En dobling av antall nominerte fra fjorårets avstemning gjorde heller ikke saken lettere, uttaler markedsansvarlig i Mablis, Kristine Grude Nesvik, til Byas.

Juryen klarte å koke det ned til fem finalister, som fortsatt er med og kjemper om en sjekk på 25.000 kroner og en spillejobb på Mablis 2020.

– De fem er veldig forskjellige finalister med tanke på sjanger og stil, men felles for alle er at de har så mye potensiale at juryen både håper og tror at de etter hvert kan leve av musikken. Vi kommer garantert til å høre mer av hele gjengen i året som kommer, slår Nesvik fast.

Fakta: Disse var med i juryen Flere kjente navn fra det lokale musikkmiljøet var med i årets Mablisstipend-jury, inkludert representant fra Starpalace - som stakk av med stipendet i fjor: – Espen Håland, bookingansvarlig på Tou – Tore Pang - rapper i Kriminell Kunst og manager i STVG Kartell – Birte Nettelhorst Bærheim - Festivalsjef for Mablis – Angelica Manke - leder i UFLAKKS Stavanger, en konsertserie av og for ungdom – Daniel Engen – tidligere leder for Musikkfest Stavanger og mannen bak Daniel Engen Productions – Kristine Grude Nesvik - markedsansvarlig i Stavanger Symfoniorkester og Mablis – Øyvind Tendenes - grafisk designer i Studio Oker – Ole Gaard Varhaug, musiker og bass i bandet til fjorårets stipendvinnere, Starpalace

De fem finalistene

Juliane: Juryen om Madla-jenta Juliane Nordbøe Lind: - Juliane har en fantastisk stemme som skiller seg fra andre. Låtene holder en høy standard når det kommer til lydbilde og produksjon. Dette vil vi høre mer av!

Jarle Aasland

GDS: Beskrives av juryen som som en av Stavangers mest spennende unge artister på den urbane scenen. Hans arabisk/orientalsk inspirerte vokal og dansbare beats har gjort ham til en undergrunnsfavoritt i mange ungdomsmiljøer.

Suncraft: Rockebandet består av fire fyrer i tidlig 20-årene fra Tasta: Rasmus Skage Jensen (vokalist, bass) Sigurd Grøtan (gitar), Vebjørn Rindal Krogstad (gitar) og Tobias Paulsen (trommer). – Gjengen blåste juryen av banen med sin drivende, catchy stonerrock og gjennomførte lydbilde. Dette er et band som oser av kvaliter, uttaler juryen.

Beharie: – Sandnesgutten har en fløyelsmyk stemme og formidlingsevnen på scenen er helt fantastisk. Et perfekt innslag til festivalplakaten, og en refleksjon av alt Mablisstipendet står for, uttaler juryen.

Emilie Østebø: Blir beskrevet som et av de største talentene på Haugalandet. Hun var en artist som flere i juryen umiddelbart tenkte, «hun må med», ifølge pressemeldingen. Emilie er et ungt talent som strekker seg fra god låtskriving til en enorm formidlingsevne, begrunner juryen.

Nå er det opp til folket!

Hvem som vinner stipendet er det nå opp til publikum å avgjøre: Her kan du stemme på din favoritt fram til 6. februar.

– Da skal vi ha en showcase-konsert på Folken, med alle finalistene, live-kåring og konfetti på slutten av kvelden, forteller Nesvik.

Det blir 18 års-aldersgrense og gratis inngang.

Vinneren av Mablisstipendet vil få en sjekk på 25.000 kroner, pluss en plass på Mablis-plakaten, sammen med Emilie Nicolas og Gabrielle.