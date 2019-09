P3 morgen takker for seg

Ronny Brede Aase har sittet ti år i programlederstolen. Silje Nordnes var utegående reporter i en årrekke før hun ble en av programlederne, og det samme gjelder for Markus Neby.

– Det er en tid for alt. Vi er så vanvittig takknemlige for alle de årene Ronny, Silje og Markus har stått opp sammen med folk i inn- og utland og gitt oss en varm og morsom start på dagen. Heldigvis er det fortsatt noen måneder igjen, sier Mats Borch Bugge, redaksjonsleder for radio og podkast i NRK P3 Oslo.

Det jobbes med å utvikle et nytt morgenkonsept som sørger for at det fortsatt er gøy å våkne opp med P3. Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby jobber alle i NRK og vil fortsette med det, men da i andre prosjekter, melder NRK.

Vår reaksjon (men vi ønsker selvfølgelig P3-trioen lykke til videre!):