Her er nok meningene mange, men som en hvit mann som har bodd i begge byene - og med et relativt objektivt utgangspunkt (født og oppvokst i Haugesund), føler jeg meg nærmest overkvalifisert til å avgjøre spørsmålet én gang for alle.

Her er mine 6 grunner til at Stavanger er en bedre by enn Bergen.

#1. Oppholdsvær er ikke et fremmedord

La gå, det er mye dårlig vær i Stavanger også. Det både regner og blåser mer enn det ikke gjør det. Men det Stavanger har, som Bergen mangler, er de få dagene i mellom med oppholdsvær. Etter at jeg kom til Stavanger har jeg faktisk opplevd å være varm og tørr, til tross for lengre perioder utendørs. Dette scenarioet var helt utenkelig i Bergen.

Frem til jeg flytta til Bergen for noen år siden var jeg overbevist om at været der oppe var en myte. Det kunne umulig regne så mye som folk hevda; hadde det vært sånn, hadde Bergen fått sin egen Greta Thunberg for lenge siden. Ei uke etter at jeg ankom Bergen kjøpte jeg meg en paraply, og den var min beste venn gjennom to kalde og grå bergensår.

Etter opplevelsen med Bergen var jeg forberedt på å møte noe av det samme da jeg flytta til Stavanger i august. Dermed troppa jeg opp med både støvler, paraply, og regnklær i bagasjen. Lite visste jeg at jeg langt uti september kunne sprade rundt i shorts og t-skjorte. Regnklærne ligger fortsatt urørt i skapet, som et monument over Stavanger sin overlegenhet ovenfor sin rival i nord.

Finn E. Våga (arkiv)

#2. Folk er hyggelige

Jeg liker å tro at kundebasen i en butikk er et representativt utvalg av befolkningen i en by. Etter å ha jobba i butikk både i Stavanger og Bergen føler jeg at jeg kan bedømme hvilken type folk vi har med å gjøre i de to byene. Det har aldri vært lettere å konkludere med noe i hele mitt liv; folk i Stavanger er mye hyggeligere!

Bergensere kan stereotypt bli sett på som høylytte og breiale; folk som tar mye plass, men som likevel er i godt humør. Bråkejovialismen står visstnok sterkt i Bergen, men den så jeg dessverre veldig lite til.

Der oppe gikk det knapt én dag der jeg ikke opplevde kunder som var forbanna over en bagatell jeg ikke hadde noen innflytelse over. Leverandøren av en vare var seint ute en dag, og kunden kom til butikken uten å få det de trengte? Det var min feil personlig, og det skulle de bruke minst ti minutter på å fortelle meg. Høyt. Var det mange folk i butikken en dag, så de måtte stå i kø? Det var i alle fall min feil! Om jeg hadde fått en tier for hver gang jeg fikk kjeft for ting som var utenfor min kontroll da jeg bodde i Bergen, hadde jeg heller kunnet svømt i penger enn det evinnelige regnvannet.

Nå skal det sies at vi hadde én og annen koselig kunde innom i Bergen også, men etter å ha jobba i butikk i Stavanger i to måneder, har jeg fremdeles til gode å få kjeft av en kunde. Det var kø i julestria? Jaja, ingenting å gjøre med det, en får bare vente i kø som alle andre. Varen har ikke kommet? Jaja, det er ikke butikken sin feil, sikkert ikke leverandøren engang, det var sikkert været som gjorde det.

Et hyggeligere folkeslag enn kundene i butikken i Stavanger skal en lete lenge etter; om du leter i Bergen må du nok lete for alltid...

#3. Det finnes andre dyr enn fugler her

Dette er kanskje noe som kan gå under radaren for folk flest, men i den perioden jeg bodde i Bergen så jeg ytterst sjelden andre dyr enn fugler. Med unntak av den gangen ei rotte kom opp gjennom dusjsluken min, selvfølgelig, og plutselig befant seg på stuegolvet mitt. Av en eller annen grunn klarer jeg ikke å gi Bergen et plusspoeng for akkurat den.

Riktignok så jeg en katt en gang i Bergen, men det var ikke ofte nok til at det gjorde opp for den generelle mangelen på dyr. I Stavanger så langt har jeg sett rådyr, kaniner, katter og hunder. Og fremdeles har jeg bare bodd her en fjerdedel av tida jeg bodde i Bergen; mye tid til å øke ledelsen, med andre ord.

Nå kan det selvfølgelig være at jeg bare var uheldig i Bergen, at det er mange flere dyr der enn jeg faktisk så. Det hjelper meg dog ikke nevneverdig, så lenge jeg ikke ser dem. Dyr gir meg ingen glede så lenge de er i skjul - i motsetning til bergensere som utelukkende gir meg glede mens de er i skjul. Bergen hadde i grunnen vært en mye bedre by om det hadde vært flere dyr og færre folk der.

Pål Christensen

#4. Det går an å gå ut, uten å gå i bakke

Litt som været er dette også noe Stavanger har forbedringspotensial på. Spesielt om en studerer og bor på Ullandhaug, vil en litt for ofte oppleve de fryktede oppoverbakkene. Sammenlignet med Bergen, derimot, lever vi i rene flatehimmelen her! Det var så mye fjell og bakker i Bergen at jeg opplevde å falle en gang fordi det plutselig var flatt. Føttene var så vant til å gå i skrå vinkel at de ikke greide å tilpasse seg da det plutselig var flatt.

Her kan det jo passe seg å være litt rause med bergenserne; de sju fjella utgjorde fine turområder, og om det er dét en er ute etter, er Bergen en helt topp by (pun intended!). Problemet er i hverdagen, når en bare vil komme seg til skolen eller jobb, og er gjennomsvett to sekunder etter at en går ut døra fordi gangstien er ei loddrett fjellside.

Og hvilket geni var det som begynte å kalle Bergen byen mellom de sju fjell, egentlig? Det er vesentlig flere fjell enn det; når det faktisk må en diskusjon til for å bedømme hvilke fjell som er et av de sju fjella og ikke, hadde det vært mye lettere å bare si et høyere tall i utgangspunktet.

#5. Folk kan grammatikk her

Ja, folk i Stavanger har store problem med kj-lyden, og hver gang en siddis snakker om leker tror jeg at de snakker om leger. Men til gjengjeld bruker de ikke det forferdelige ordet «gøyt» i øst og vest. Samme hvor «gøyt» jeg hadde det i en situasjon, forsvant all glede i det øyeblikket noen brukte det ordet. Alle med ei ordbok og/eller ører hører at det skal bøyes «gøy», men bergensere? Nei, de går sin egen vei.

Om en bergenser hadde ringt fra Norsk Tipping og fortalt meg at jeg hadde vunnet en milliard i lotto, for så å bruke ordet gøyt, hadde jeg sannsynligvis bare tilbydd hen den milliarden til å bruke på logoped eller kurs hos språkrådet. Hen trenger åpenbart det mer enn jeg trenger økonomisk stabilitet.

Thomas Klakegg

#6. Mindre merverdighetskomplekser

Det ble til tider noe Trumpsk over Bergen. Det var så uendelig mange grunner til at Bergen var verdens beste by, ingen andre byer kunne måle seg med den! Jeg har aldri møtt et mer lokalpatriotisk folkeslag. Til å begynne med var det morsomt, men etter to år var det egentlig bare trist. Jeg begynte nesten å synes synd på de stakkars bergenserne til slutt.

Var grunnen til at de var så sure når de handla, et underliggende kompleks? Er det rett og slett så viktig for bergensere å være bra nok, bedre nok? Går rett og slett den gjengse bergenser rundt og er redd for at folk ikke skal være enige i at de er best?

Det går fint, Bergen, dere er bra dere også. Men Stavanger er en bedre by, rett og slett fordi det ikke er så viktig for Stavanger å være best. Slutt å prøve så hardt, så kommer det kanskje til dere også en gang. Dere har det i dere, bare senk skuldrene (og stemmene), så vil dere se lyset i enden av tunnelen til slutt!

