7 ting du kanskje ikke visste om november

Det begynner å bli kaldt! Brrr… Vinterskoene og den varmeste jakka er tatt frem, og vi er klare for innekvelder på sofaen med pledd og kakao.

Men hva vet du egentlig om måneden november? Her er noen (u)nyttige fakta!

#1. Novem

November kommer fra det latinske ordet novem som betyr ni, fordi november var romernes niende måned.

#2. Black Friday

Hver november finner den amerikanske tradisjonen «Black Friday» sted. Det som har blitt kjent som den store shoppingdagen arrangeres dagen etter Thanksgiving. I år går den av stabelen den 29. november.

#3. Movember

Siden 2003 har november vært måneden der mange menn lar barten gro i solidaritet for kampen mot prostatakreft og testikkelkreft. «Movember» ble arrangert for første gang i Melbourne.

#4. Berlin-muren

Litt historie: 9. november 1989 ble Berlin-muren revet etter 40 år med kald krig i Europa.

#5. Farsdag

Farsdag feires i november. I Norge er det den andre søndagen i november, det vil si 13. november i år.

Til alle pappaer der ute: 💖

#6. Peanøttsmør

Ifølge Peanutbutterlovers.com er november måneden for alle som elsker peanøttsmør. Ifølge nettstedet var det den 4. november 1990 at det først ble tatt patent på peanøttsmør.

#7. Kjøpefri dag

Den siste lørdagen i november arrangeres verdens kjøpefrie dag. «Buy Nothing Day» ble for første gang arrangert i Canada i 1992, og har siden spredt seg til land over hele verden. Målet er å sette fokus på overforbruket og shoppingmentaliteten i samfunnet. Kontrastenes måned, altså!

