Den nye live action-versjonen av «Mulan» blir uten populær karakter

Tegnefilmversjonen av «Mulan» floppet i Kina for 20 år siden. Nå tar Disney grep for å sikre seg liveactionversjonen skal slå an på det viktige, kinesiske markedet.

Det betyr at filmskaperne må kaste ut stereotypiene – som i animasjonsutgaven var lanterner, fyrverkeri, en panda og en snakkende drage.

– Humoren, forholdene mellom karakterene, var enten fullstendig amerikanske eller hva Amerika forestiller seg at Kina er, sier forfatter og kulturell rådgiver Xueting Christine Ni til BBC.

Denne uken slapp Disney den første traileren til nye «Mulan», som har kinesisk-amerikanske Liu Yifei som heltinne. Om bord er også Jet Li og Gong Li, begge store dragere hos kinesisk filmpublikum, ifølge BBC.

Se traileren her:

Disney har holdt seg nærmere den opprinnelige versjonen av historien om Mulan, synes Ni å se av tonen i traileren.

– Det virker nærmere Hua Mulan som kineserne kjenner henne, den tapre, unge kvinnen som gjør sin plikt mot staten og familien, sier Ni.

Disney har slitt i Kina, som er verdens nest største filmmarked, nå sist «Toy Story 4». Nå går selskapet «aggressivt ut» mot Kina, hevder Stanley Rosen, en amerikansk professor i politikk, overfor BBC.

– Kinesisk publikum er mye mer sofistikert i dag, så hvis Disney ønsker å vinne dem tilbake må de treffe riktig med de kulturelle aspektene ved Mulan.

Premieren på nye «Mulan» står i mars 2020.