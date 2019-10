6 forvirrende ting ved film-trilogien om Jarle Klepp

Hurra for at filmene om Jarle Klepp i motsetning til en del moderne film-serier ble lagd for å være selvstendige verk istedenfor å bare fungere som springbrett til sine respektive oppfølgere.

Nettopp derfor fins det noen re-castinger og prikker på tidslinjen som skurrer en smule om man ser filmene i sammenheng. For eksempel:

#1. Når ble egentlig Jarle kjent med Helge?

Mannen som elsket Yngve var den første boken i serien, og var også førstemann på kino. Her møtes Yngve og Helge på ekskursjon på Jæren med Kongsgård-klassen, og Helge introduserer blant annet Yngve for ideen om den hellige treenigheten «Fitta, rock og revolusjon». I Kompani Orheim (som ble gitt ut etter MSEY, men som er en prequel) treffes de to i skolegården på Gosen skole.

Ukjent

#2. Frisøren Tom er Yngves far?

I Mannen som elsket Yngve får Jarle seg en makeover i andre etasje på Sting hos frisøren Tom, gestaltet av Kristoffer Joner. I denne filmen hadde Jarles far en langt mindre rolle enn i Kompani Orheim, og ble spilt av Jørgen Langhelle. I Kompani Orheim spiller Joner Jarles far.

«Vil du at Tom ska gjør deg vakker?»

Ukjent

#3. Narkolanger Stegasen begynner på UiB?

Marko Kanic gjør en god figur som «Stegasen» i Mannen som elsket Yngve. Det gjør han også som klassekameraten til Jarle på Universitetet i Bergen i Jeg reiser alene.

«E du litt tebageståande, du? Står du og skrige itte gall på dørå mi?»

Knut S. Vindfallet

#4. Naturfagslæreren Onkel Steinar?

Andreas Cappelen spiller rollen som læreren til Jarle og Helge i Mannen som elsket Yngve. I Kompani Orheim er han plutselig Onkel Steinar.

#5. J. Lindeberg i 1989?

J. Lindeberg var et svært populært merke i regionen på tidlig 2000-tall, men ble ikke lansert før i 1995. Er Yngve like rå på tidsreiser som han er i tennis?

Kostyme-tabben ble blåst opp i media da filmen var fersk, og var egentlig bare et skoleeksempel på at all pr er god pr.

Ukjent

#6. Jarles tre mødre

Den eneste man vet 100% at er noens forelder er moren, og her har Jarle fått i både pose, sekk og lomme. Tre ulike skuespillerinner har kalt seg Sara Klepp på kino.

