– Astrid S er et navn som har blitt forespurt siden vi startet Utopia tilbake i 2017. Hun er en fantastisk artist med en unik stemme, og ikke minst lager hun fantastiske liveshows, sier festivalsjef Espen Yung Svendsen i en pressemelding.

Astrid S - eller Astrid Smeplass - ble først kjent da hun kom på femteplass i talentprogrammet «Idol» i 2013. Siden den gang har karrieren gått én vei, og artisten har flere hits på samvittigheten. «Hurts So Good», «Think Before I Talk», «Breathe» og «Paper Thin» - for å nevne noen. I tillegg har hun hanket inn priser som MTV EMA (Best Norwegian Act), Spellemannpris (Årets nykommer) og i fjor ble hun «Årets Spellemann».

– Vi gleder oss til å endelig se henne på Utopia i vakre Bjergstedparken. Jeg mistenker at magiske øyeblikk vil bli skapt da, legger Svendsen til.

Det er mer som skjer rundt Utopia for tiden. Tirsdag denne uken gikk festivalen ut med at de «flytter».

Etter Alan Walker-slippet var det nemlig så stor pågang at festivalen valgte å bevege seg bort fra amfiet utenfor Konserthuset og inn i Bjergstedparken.

– Vi har klart å vokse ut av amfiet. I år var det flere publikummere som vi ikke kunne slippe inn, da er dette neste steg, sa festivalsjef Svendsen til Byas, som kunne fortelle at en femdel av billettene allerede er solgt.

Utopia 2020 går av stabelen 28.-29. august neste år. Klarer du ikke vente til da, har artisten annonsert at hun tar turen innom Folken i mars.

