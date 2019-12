Her er noe av det som har hendt siden 2010

Timeglassene drysser friskt i våre lineære dager, og det begynner etter hvert å bli en ganske god stund siden både Absolute music 18, Huset med det rare i, Kurt Nilsen vant «Idol» og røykeloven.

Her er noen små og store ting som hendte i tidsrommet mellom 2010 og det året vi er på vei inn i.

2010:

iPad, curling, Kvelertak og sykt dyre boliger

Apple og deres polo-kledde maestro Steve Jobs syntes ikke at verden hadde nok skjermer på kontoret og i lommen, og klinte rett og slett til med å introdusere fenomenet iPad. Blant menigheten rett og slett bare en enorm telefon uten summetone, men populært både til kamera, spill og å servere kake på. Under Vinter-OL er Norge som vanlig avsindig flinke til så mangt, men nå er vi plutselig dødsgode i curling også. Kvelertak vant Spelemannsprisen for årets nykommer, og Stavanger er på norsktoppen i økning i boligpriser.

2011:

Sagen Helgø, husmorporno, cruisebåter, Snapchat og foreløpig «nana» til Harry Potter

2011 var året da Christine Sagen Helgø ikledde seg ordførerkjedet for første gang, og det skal forsyne meg ikke av før ved nyttårsskiftet. Den første boken i Fifty shades of gray-serien ble lansert, og det ble fuktige trusekanter i stuer over store deler av kloden. Stavanger opplevde en aldeles voldsomt ekspansjon på cruise-området og over 130 fartøy av Titanic-proporsjoner la til kai i vågen. Snapchat ble lansert, og på kino-skjermene rullet den (foreløpig) siste Harry Potter-installasjonen, Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 2.

2012:

Mods, Batman, The Avengers og Gangnam style

Mods, gjengen bak poesi som «Eg kan tella te fem... éin, to, tri, fir, fem» annonserte at de ville fylle Viking Stadion (som arenaen fremdeles het i de dager) med betalende publikum. Jammen gjorde de det ikke også. Kino-sommeren ble herjet av superhelter. Christopher Nolans trilogi om flaggermusmannen fra Gotham fikk solid konkurranse fra det toppede Marvel-laget med Iron Man i spissen. Og; om det så aldri så dumt ut, så danset vi Gangnam style.

2013:

Lance Armstrong går av sykkelen, Prinsesse Madeleine oppdaterer status, Kaizers tar farvel og Rolv Wesenlund sier sin siste «Dææææå!»

Lance Armstrong innrømmet doping, og måtte gå fra Tour de France til Tour de walk of shame. Prinsesse Madeleine av Sverige knuste håpefulle hjerter og giftet seg. Kaizers gjorde sin siste konsert, og en ringrev fra norsk tv, Rolv Wesenlund gikk bort.

2014:

Salsa tequila, Dum & dummere 2, Farmen-Frank og starten på oljenedturen

2014 var året da oljeprisen begynte det mye omtalte fallet sitt. Vi ble også dypt skuffet over å se resultatet etter en 20 år lang venting på en oppfølger til Dum & dummere. Freidige Frank Aniksdal fra Jæren sjekket inn på Farmen og gjorde en... interessant figur. At Anders Nilsen ga ut Salsa tequila hjalp litt på humøret.

2015:

Måden du ser på meg, pappakropp, håndball-vm og vannskrekk

Kriminell kunst gikk et skritt nærmere popen, og fikk en nasjonal hit med «Måden du ser på meg». De norske håndball-jentene vant VM. Begrepet «pappakropp» ble en vinner i sosiale medier, og Justin Bieber avbrøt en konsert i Norge grunnet vannsøl på scenen. Baby, liksom...

2016:

Pokémon Go, Donald Trump og Oscar til Leo

Plutselig løp ferdig utviklede mennesker rundt og lette etter Pikachu ved Oljemuseet, og powerbanker solgte i hopetall. BYAS kunne den gangen rapportere om et endret bybilde i Stavanger og Sandnes. Donald Trump vant presidentvalget i USA, og Leonardo Di Caprio vant omsider en Oscar for prestasjonen sin i The Revenant.

2017:

Trollpikk, DAB, Sløtface og homofilt ekteskap i kirken

Trollpikken i Egersund ble... eh... innviet. FM-radio ble til DAB, og for første gang i historien fikk et norsk par inngå homofilt partnerskap i en kirke. Kortreiste Sløtface vant rett og slett Spellemannspris i klassen rock for sitt debutalbum Try not to freak out, og var ikke mindre hjemmekjære i ånden enn at de spanderte trofeet på Checkpoint Charlie.

2018:

Lykkeland og Bohemian Rhapsody ruller på lerretet, Stavanger-gutt vinner Paradise og Statoil skifter navn

Den mye omtalte fjernsynsserien Lykkeland debuterer på tv, og blir veldig populær. Og det har ikke baaare vært superhelter på kinolerretet de siste ti årene. En av de mest populære variantene i 2018 var Bohemian Rhapsody. Statoil ble til Equinor, og Leo Faa fra Stavanger ble til Paradise-Leo.

2019:

Cupgull, Platekompaniet, Solskjær og sjamanen

Viking vant cupen, og det var en god blanding av gledelig og uventet, bare to år etter nedrykket til første divisjon. Platekompaniet la ned butikkene sine i Stavanger og Sandnes. Det har som vanlig hendt mye både i Norge og i den store verden, men det er få ting som har fått like mye oppmerksomhet som Ole Gunnar Solskjær som ble manager for Manchester United og at Prinsesse Märtha kom hjem til kongen med sin nye kjæreste.

