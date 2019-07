7 funfacts om Sandnes

Sandnes har en lang historie, men hva kan du om gaukenes hovedsete?

#1. Det staves i alle fall ikke «Sandenes»

Like ved Ølberg på Sola står det et skilt som skal vise hvor langt det er å sykle til Sandnes. Problemet er at det slettes ikke står Sandnes, men «Sandenes».

Egil Berge i Sandnes Historielag forteller at Sandnes fikk navnet sitt fra et nes som besto av sand. Ifølge Wikipedia ble det tidligere stavet Sandnæs, men det står ingenting om Sandenes. Ser ut til at noen har gått på en smell her, altså.

Leserbilde

#2. Et fødested for mange bedrifter

Det er flere bedrifter som har fått sin oppstart i Sandnes, blant annet Dolly Dimples (#RIP - forresten fått med deg at Bankers pizza har åpnet, med drahjelp fra Dolly-gründer?), Cubus og Den Beste Sykkel (DBS). Wikipedia skriver at det i dag ikke er noen sykkelproduksjon i Sandnes, men at firmaet satt sitt preg på Sandnes, som i dag blir regnet som Norges sykkelby.

Fredrik Refvem

#3. 159 år gammel by

I 1860 ble Sandnes skilt ut av Høyland kommune, og fikk status som ladested og egen bykommune. I dag har Sandnes 76 328 innbyggere (per 1. januar 2018), og er regnet som Norges syvende største by.

#4. En hest, flere...?

Ifølge denne artikkelen er det små ulikheter mellom nabobyene Stavanger og Sandnes. I Sandnes, for eksempel, sier de ei jenta, flere jente og en hest, flere hesta.

En førsteamanuensis ved UiS har tidligere sagt at dialektene mest sannsynlig kommer til å smelte sammen.

#5. Uttrykkene

Det er ikke bare Stavanger som kan skilte med mange egne uttrykk. I Sandnes har de blant annet disse å brife med:

– «Hålle du» - vil du være med å leke/finne på noe

– «Liga hållen» - samma det, ikke bry seg

Flere uttrykk på gaugamål finner du her.

Scanpix

#6. «Polen»

I 1904 ble det bygget en murbygning i Jugendstil ved jernbanebrua på Lura. Den ble kalt Polen!

#7. Gauken

Byvåpenet for Sandnes, gauken, har vært i bruk siden 1951. Da vant frimerkekunstneren Johannes Haukland en konkurranse. Men, det skulle ta 21 år før det ble offisielt godkjent - det skjedde ikke før i 1972.

Carina Johansen

Kilder: erlingjensen.net, Wikipedia, Statistisk sentralbyrå

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas.no, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere!