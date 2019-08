Fredrik Brimsø sine topp fem dialektord

Fredrik forstod tidlig at når du er genetisk disponert for å få toer i gym, så er det kanskje greit å være i stand til å ordlegge seg.

Og med x-antall studiepoeng i det norske språket og punkbandet Prikkedöden som vræler på stavangersk på samvittigheten, så sier det seg selv at vi har å gjøre med en ekte dialekt-nerd.

Topp fem, here we go.

1. «Løye!»

Betyr at noe er morsomt, og fungerer dårlig et stykke ut langs E39. Løye blir en favoritt fordi det er erke-stavangersk, men også fordi det har flere bruksområder. «Sykt løyen, han der!», «E det løye der e kaldt inne når vinduet står åbent?» og «du ser litt løyen ud, va du ude i går?».

2. «Kjeftenfygeru!»

Bokmålsvariant: «Hold munn, ellers får du verandaleppe!». En av mange ting som gjør dialekten vår så vakker, er at man kan smelte sammen setninger til å bli enkle ord.

Bonus-eksempel: At nasjonalretten her i sidevindens høyborg er halvt horn med ost og skinke er løgn. Det riktige er halvthornostskinkapiffivarmt.

3. «Seian?»

Dette er en konversasjonsåpner som i andre språklige drakter går under slikt som «Hva skjer?». «Seian?» er et glitrende tilskudd til en innflytters abc, både fordi den er enkel å lære, og fordi den er et solid tegn på integrering.

4. «Nisj!?» og «Josj!»

Nei, dette er ikke låneord fra et østligere kontinent – dette er helt adekvate måter å dele ut spørreord og bekreftelser på. «Nisj?! Kødde du?». «Fekk du A på eksamen? Nisj!?» – «Josj! Det gjorde eg vel!».

5. «Buga»

Hvis du er sammen med meg på snus-laget i de tapte nikotinisters forening, er det like greit å kaste gamle illusjoner som pris og prell i en fart. Her i regionen heter det «Har du ei buga?», og dersom du er av en annen oppfatning så har du dessverre misforstått. Ikke bli tander, det fins fremdeles håp.