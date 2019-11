Mandag annonserte Astrid S sin største turné noensinne. Hun starter i Norge, og tar så en runde gjennom UK, Europa og USA.

I bagasjen har hun med seg låter fra sine fire utgitte EP-er, som inkluderer hits som Hurt So Good, Breathe og Think Before I Talk - i tillegg til nytt materiale fra den kommende debutplate.

– Endelig skal jeg på en ny verdensturné i 2020! Jeg gleder meg veldig til å reise og spille ny musikk, møte nye mennesker og se nye steder. Jeg er så glad i det jeg driver med og håper folk vil komme på konsert slik at jeg kan drive med dette for resten av livet, sier hun i en pressemelding.

Turnéprogrammet er tett, med hele 49 spilledatoer i tidsrommet 4. mars til 19. mai.

Stavanger er andre stopp på turneen, etter Drammen. Hun vil stå på scenen på Folken 5. mars neste år. Turen går så videre til Kristiansand (6. mars, Caledonien Hall) og Haugesund (7. mars, Maritim Hall).

I forkant har Astrid S tatt grep for å at det skal bli en mer klimapositiv turné, og hun er én av de første FN-sertifiserte artistene gjennom «Climate Neutral Now» - et initiativ fra FNs Klimapanel som oppfordrer bedrifter og organisasjoner til å måle, redusere og kompensere for utslipp.

Billetter vil legges ut for salg fredag 15. november klokka 10.

LES OGSÅ: