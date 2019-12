Her er årets romjulsfilmer på kino

«Frost 2» av Jennifer Lee og Chris Buck er en etterlengtet premiere, etter at «Frost» tok både store og små med storm i 2013, og sangen «Let it Go» gikk som en farsott over hele verden.

Det blir gjensyn med alle de kjære karakterene fra forrige gang, og noe av det som er nytt og spennende er blant annet at de har med flere samiske elementer denne gangen.

I tillegg ryktes det at vi får vite hvor Elsas magiske krefter kommer fra. Etter traileren å dømme er handlingen hakket mer spennende og fartsfylt enn i forrige film.

Aftenbladets anmelder: «– Årets mest unødvendige oppfølger»

«Cats» av Tom Hooper er filmmusikalen som er basert på Andrew Lloyd Webbers største teatersuksess med samme navn.

Etter å ha sett traileren er det vanskelig å vite om en skal glede eller grue seg, for utseendet på kattene er en smule foruroligende. Det er noe med proporsjonene og dataanimasjonen som har blandet menneske og katt.

Når det er sagt er det et stjernespekket ensemble med navn som Edris Alba, Judy Dench, James Corden og Taylor Swift, og ikke minst de uforglemmelige sangene som «Memory» og «Macavity: The Mystery Cat», som har sin helt egen stjernesstatus.

Aftenbladets anmelder: «Et remjende spetakkel»

«Countdown» av Justin Dec tar klassiske grøssertriks med moderne nyvinninger, og presenterer appen du ikke må laste ned under noen omstendigheter. Den teller nemlig ned tiden til du skal dø, helt til siste sekund. Det er ingen vei utenom hvis du først har lastet ned appen.

Hovedpersonen får vite at hun kun har få dager igjen å leve, og bestemmer seg for å prøve å lure døden. Ideen med appen er kreativ siden vi lever i et samfunn hvor det stort sett finnes en app for alt, men ellers er det lite ved traileren som ser særlig nyskapende eller interessant ut. Den kan likevel være en fin kontrast til alt det søte og hyggelige ellers i jula.

«Portrett av en kvinne i flammer» av Céline Sciamma er en skikkelig godbit for det voksne publikummet som ønsker noe med substans. Filmen var en av favorittene under årets filmfestival i Cannes, hvor den blant annet vant prisen for beste manus.

Traileren er både vakker og fengslende og viser sterke og interessante kvinner som må overkomme store utfordringer på hver sin måte. Handlingen er lagt til 1700-tallets Frankrike, og både kostymer, tidskoloritt og det visuelle og kunstneriske uttrykket ser helt fantastisk ut. Her er det bare å glede seg.

«Tunnelen» av Pål Øie er en ny norsk katastrofefilm. Nå har vi hatt «Bølgen» og «Skjelvet», så da var det vel på tide med «Tunnelen».

Fikk du med deg denne saken? «Tunnelen» har premiere bare få dager før Ryfast-åpningen

Bare ved å se traileren kan du utvikle frykt for tunneler ved at de forteller at vi har over 1100 tunneler (eller potensielle dødsfeller) i Norge, og nesten ingen av dem har nødutganger.

Filmen viser hvor galt det kan gå når en tankbil kolliderer inni tunnelen. Det fører til at både barnefamilier, ungdommer og turister blir innestengt, og når tankbilen tar fyr begynner det å haste med å få dem ut. Men utenfor herjer en snøstorm som har forsinket hjelpemannskapene. Kan de nå fram i tide?

Aftenbladets anmelder: «– Skremmende realistisk utgangspunkt»

«Guddommelig kjærlighet» er noe så sjeldent som en religiøs framtidsfilm fra Brasil.

Vi befinner oss i det Herrens år 2027 hvor religiøs fanatisme og seksuell løssluppenhet lever side om side (gruppesex og partnerbytte er for eksempel helt okidoki - så lenge det er 100 prosent heteroseksuelt).

Hovedpersonen er den dypt religiøse Joana, som tvinges til å ta et oppgjør med både tro og verdensbilde når det viser seg at hun ikke kan få barn.

Aftenbladets anmelder: «Smart brasilianer»

«Camorraens Barn» handler om hvordan en ungdomsgjeng tar over et helt lokalt nabolag fra den lokale mafiaen.

Hvordan? De griper sjansen da alle mafialederne blir arrestert. Og det går bra. I alle fall for en stund...

«Flukten fra Øst-Tyskland» ble en kinosuksess i hjemlandet og vinneren av Publikumsprisen under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund.

Vi følger den østtyske familiene Strelzyk og Wetzel, som i september 1979 skapte overskrifter over hele verden.

I all hemmelighet arbeidet de med å konstruere en luftballong, som skulle gjøre det mulig for dem at flykte fra diktaturet i øst til friheten i Vesten.

