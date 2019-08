Isabel Raad er med i årets «Skal vi danse»

I hele fjorten sesonger har kjendiser svinget seg over parketten på livesendt tv, (med mer eller mindre hell) på kanalen.

Nå er det klart hvem som blir med i den femtende versjonen av «Skal vi danse».

Og på lista finner vi et lokalt navn; influenceren og tv-profilen Isabel Raad.

– Har oppnådd noe i livet

Isabel Raad ble først kjent som «Paradise Hotel»-deltaker, og er nå én av Norges største bloggere. Tidligere i år ga hun også ut den selvbiografiske boken Shiroq - jente jeg en gang var.

25-åringen fra Randaberg virker stolt over å være på danseprogrammets deltakerliste 2019.

– Når man får være med i «Skal vi danse», så har man oppnådd noe i livet, sier hun til tv2.no.

– Jeg har lyst til å lære noe nytt. Men jeg frykter live-sendingene, for det er jeg ikke vant med, innrømmer hun - og legger til at det norske folk nok vil få et nytt inntrykk av henne i løpet av programmet, skriver tv2.no.

Alle årets deltakere

Den 15. sesongen starter på TV2 lørdag 31. august. Da er følgende kjendiser med: