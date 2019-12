Nye Star Wars kommer med en advarsel

Det skal være Disney selv som skriver til kinoer verden rundt og ber om at det blir lagt inn en advarsel om at den nye filmen inneholder flere scener med blinke-sekvenser. Dermed kan «Star Wars: The Rise of Skywalker» være lite egnet for folk med lysfølsom epilepsi.

Disney skriver til kinooperatørene at det er viktig at besøkende blir gjort oppmerksom på hva som venter av visuelle effekter i denne nye Star Wars-filmen.

I Norge har ca. 45.000 mennesker epilepsi, ifølge Norsk Epilepsiforbund.

NRK har tatt kontakt med generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund, Sissel Karin Haavaag, som sier det er svært få som er fotosensitive. Dermed vil de fleste med epilepsi kunne se filmen – uten problemer.

Filmbransjebladet Variety omtalte saken fredag og skriver at Disney samarbeider med Epilepsy Foundation om å spre informasjon.

Den kommende Star Wars-filmen fra regissør J.J. Abrams får verdenspremiere onsdag 18. desember.

På rollelisten ser vi en rekke kjente navn som Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o og Keri Russell. Også Carrie Fisher, som gikk bort i desember 2016, figurerer i filmen – noe som er muliggjort ved hjelp av tidligere opptak og ny teknologi.

