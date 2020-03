Dette blir nytt på Netflix og HBO nå i mars

Disse seriene kommer på Netflix og HBO nå i mars 2020:

1. mars:

Peaky blinders, sesong 5 - Netflix: Mars måned åpner med at femte sesong av «Peaky Blinders» dukker opp hos Netflix!

3. mars:

Better call Saul, sesong 5 - Netflix: Den Emmy-nominerte serien får sin femte sesong. Vi fortsetter å følge den skruppelløse advokaten Jimmy McGill, som har byttet navn til Saul Goodman.

Breeders, sesong 1 - HBO: Ny serie som handler om foreldre som på den ene siden elsker barna sine, herfra til månen, og på den andre siden blir så sinte på dem at de har lyst til å sende barna nettopp dit. Komiserie!

5. mars:

Dave, sesong 1 - HBO: Nok en nyhet fra HBO. En nevrotisk kar i midten av 20-årene er overbevist om at han kommer til å bli den neste store rapperen, gjerne gjennom tidene. Nå må han overbevise alle andre om det samme.

Castlevania, sesong 3 - Netflix: Animasjonsserien, som er basert på det klassiske tv-spillet med samme navn, har fått sin tredje sesong.

Noughts and crosses, sesong 1 - HBO: Her er vi en farlig, alternativ verden det rasisme splitter samfunnet. Befolkningen er delt på bakgrunn av hudfarge, men forent av forbudt kjærlighet og urettferdighet.

6. mars:

Devs, sesong 1 - HBO: En dataingeniør begynner å undersøke hemmeligheter i sitt eget firma. Hun mener nemlig at de er ansvarlige for kjærestens forsvinning.

The Protector, sesong 3 - Netflix: Nå kommer fantasyserien med en tredje sesong. Dette er den første tyrkiske originalserien hos Netflix.

Better things, sesong 4 - HBO: Vi fortsetter å følge det kaotiske livet til Pamela Adlon som spiller Sam. Fjerde sesong av familiekomedien kommer nå.

11. mars:

On my block, sesong 3 - Netflix: I denne serien fortsetter vi å følge fire tenåringer som vokser opp i et tøft område i Los Angeles.

13. mars:

Beastars, sesong 1 - Netflix: Et animedrama! I en verden der rovdyr av alle typer lever side om side, får en snill ulv også kjenne på sine dyriske tendenser.

Elité, sesong 3 - Netflix: Om du ikke har fått med deg denne allerede, handler den i utgangspunktet om tre arbeiderklasse-ungdommer som begynner på en eksklusiv privatskole i Spania. Ting skjærer seg rimelig raskt, og nå i tredje sesong myrdes nok en elev!

Woman of the night, sesong 1 - Netflix: En nederlandsk serie der vi følger et politisk stjerneskudd - som forfølges av sitt mørke og dras inn i en verden av sex og narkotika.

Kingdom, sesong 2 - Netflix: Hva med et koreansk zombiedrama, og intet mindre? I mars kommer andre sesong.

The Valhalla murders, sesong 1 - Netflix: En etterforsker som jobber i Oslo, som selv har en vond fortid, drar hjem til Island for å hjelpe til med å fange en seriemorder.

16. mars:

Westworld, sesong 3 - HBO: Nå er det omsider tid for tredje sesong, og gjensyn med både gamle karakterer og nye. Hvordan vil det gå med Dolores der ute i den virkelige verden?

17. mars:

Roswell, New Mexico, sesong 2 - HBO: Dette er både en kjærlighetshistorie og en historie om et lite tettsted - som også tilfeldigvis har romvesener blant seg.

The plot against America - HBO: Tenk om Franklin D. Roosevelt tapte valgkampen i 1940 mot Charles Lindbergh, frontmannen for et antisemittisk parti. Det er virkeligheten i «The plot against America».

20. mars:

Det som göms i snö - HBO: Svensk krim, dere! En ukjent morder etterlater en beskjed til politiet om at Sveriges mest kjente seriemorder er en lystløgner. Dermed begynner jakten på sannheten.

Dare me, sesong 1 - Netflix: Glad i cheerleading og drama? Da kan denne serien kanskje være midt i blinken. Her er det i alle fall både mysterier og farer når en ny trener entrer banen.

Bloodride, sesong 1 - Netflix: Skrekk og skandinavisk humor? Dette er en norsk originalserie, den fjerde norske i rekken! En såkalt antologi, der hver episode er en avsluttende novellehistorie som kan stå for seg selv.

Feel good, sesong 1 - Netflix: Standupkomiker Mae Martin tar en nærmere titt på sin egen nykterhet, samt sitt nye forhold til sin kvinnelige kjæreste.

The letter for the king, sesong 1 - Netflix: Dette er en storslagen fantasyserie der en ung gutt holder hele kongerikets skjebne i sin hule hånd.

Self made: Inspired by the life of Madam C.J. Walker, sesong 1 - Netflix: En miniserie som er basert på den sanne historien om den afroamerikanske entreprenøren med samme navn.

26. mars:

Black lightning, sesong 3 - Netflix: Karakteren Jefferson Pierce tar igjen på seg superheltkostymet nå som den tredje sesongen er på trappene.

Unorthodox, sesong 1 - Netflix: En kvinne flykter fra et arrangert ekteskap og havner i Berlin. Men fortiden ser ut til å innhente henne.

7 seeds, del 2 - Netflix: Den verdenen de en gang kjente, er borte. Igjen står de igjen med et hatefullt samfunn der menneskene selv er den største faren.

27. mars:

Ozark, sesong 3 - Netflix: Vi fortsetter å følge familien som er tvunget til å hvitevaske penger for det meksikanske narkokartellet!

Il Processo, sesong 1 - Netflix: Italiensk serie der mordet på en 17-åring knytter påtaleansvarlig, en karrieretørst advokat og en tiltalt som hevder sin uskyld.

Car masters: Rust to riches, sesong 1 - Netflix: En realityserie der gjengen hos Gotham Garage forvandler bilvrak til stilige, spesielle biler.