Haley Shea på «Lindmo»: Om Sløtface-navnet, spytting på konserter og jenter i moshpit

Stavangers punkestolthet Sløtface gjester «Lindmo» fredag.

Dette er altså andre fredagen på rad talkshowdronninga på NRK har en lokal gjest i stolen.

Og sammen med Haley Shea sitter ingen ringere enn den levende filmlegenden Liv Ullmann(!).

– Spyttet dere på folk?

Og det god stemning blant publikum blir det når Shea forteller om hvordan hun er på scenen, og (endelig) lar sinne og aggresjon slippe ut:

– Det er en litt annen del av meg som får komme til uttrykk. Stort sett prøver jeg å være veldig snill, liker ikke så godt å få kjeft (...) Jeg tror kanskje kvinner har litt lite spillerom i samfunnet, og blir påvirket av trange kjønnsroller, men det å spytte på folk, å være i moshpit eller det å spille i bh-en - alle de tingene er måter å få ut en ting som ikke får komme til utspill ellers i livet.

– Spyttet dere på folk? spør Liv Ullmann, og utløser latter hos både publikum og Shea.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle måtte forklare det til Liv Ullmann. Men av og til så spytter vi på folk.

– Folk som er snille også?

– Nei, bare de slemme.

Historien bak navnet

En annen ting som forklares på fredagens program er hvorfor bandet heter «Sløtface».

– Vi startet å spille sammen da vi var tenåringer. Det handlet stort sett om å velge et navn som var litt uspiselig og som fikk folk til å rynke på nesen, forteller Shea, men legger til at det også var for å problematisere måten kvinner blir omtalt på.

– Det er en vanlig punke-aktivist strategi, å bruke nedsettende ord om seg selv, og ta den kraften og bruke det positivt.

Men bandnavnet har fått sin egen vri når Haley skal uttale det til bestemor.

– Jeg sier til min bestemor at det uttales «slåååtface».

Omsorg for jenter på konsert

Apropos positiv kraft, Shea forteller også om hvordan bandet gjør sitt for å ta vare på jentene som kommer på konsert.

Det er nemlig ikke alltid like lett å stå helt foran når det blir for mye testosteronet rund.

«Sløtface» tok selv affære under en Øya-konsert, der de la til rette for en ren jente-moshpit!

– Veldig ofte inviterer vi flere jenter og kvinner til å stå helt inntil scenen (...) På Øya hadde vi en moshpit med bare jenter og kvinner i, og da kom liksom 50 år gamle kvinner løpende gjennom crowden for å vøre med. Det er kjempekult!

(For ordens skyld: Tor-Arne Vikingstad, gitarist i Sløtface, er frilanser og tilkallingsvikar for Byas.)