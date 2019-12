2019 går mot slutten og vi i Byas tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her får du de mest leste sakene fra Byas.no i september. Husker du noen av dem?

#1: Hvor mye hadde du betalt for å dra tilbake til Havanna badeland?

Som mange barn født tidlig på 90-tallet, er barndomsminnene mange og gode fra badelandet på Hana. I september slapp duoen Daniel «Dan Lesler» Takvam (28) og Nicolai «VIXXN» Ludvigsen (27) låten «Havanna (Splash)», en hyllest til stedet som de elsket som barn.

#2: En av byens beste restauranter forsvinner med ny hotellkjede

I slutten av juni kom nyheten om at Scandic skulle ta over Radisson Blu Royal Hotel i Løkkeveien 1. oktober. Dermed forsvant også 26 North-konseptet, og restauranten Roast flyttet inn i restaurantlokalene.

#3: Hverdagsgodt flytter fra Fermenten

I september flyttet Hverdagsgodt fra Fermenten og tok over lokalene til Amy’s Coffeebar i Salvågergata 7. De utvidet like så greit konseptet også, med bar og lengre åpningstider på kveldene.

Pål Christensen.

#4: Eline fant ut at hun var lesbisk mens hun hadde guttekjæreste

Både Eline Darki (29) og Olav Dale (22) innså at de var tiltrukket av samme kjønn da de gikk på videregående. Å finne ut at man er lesbisk, homofil eller bifil kan være vanskelig i ungdomstiden. I september delte Eline og Olav sine erfaringer.

Damares Stenbakk

#5: Bar Social Eating legger ned i Stavanger

Bar Social Eating måtte stenge dørene, etter at restauranten og utestedet gikk konkurs. Driftssjef Erik Jönsson i Strav Uteliv (selskapet som eier Bar Social Eating, red.anm.) fortalte til Byas at det var utfordrende å etablere seg i Oljebyen.

#6: «Åpningsdatoen» er satt: Disse butikkene flytter inn i Herbarium

Byas kunne røpe hvilke butikker som skulle flytte inn i de 21 butikklokalene i Herbarium.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#7: Legger ned butikken i Kirkegata og tar over disse lokalene

I januar ble det klart at kleskjeden Days Like This skulle legges ned. Dermed kapret klesskjeden Carlings de ledige butikklokalene.

#8: Nå er åpningsdatoen for Peppes Pizza i Stavanger klar

I sju år var Peppes Pizza ute av bybildet i Stavanger, men 16. oktober åpnet de restaurant i de gamle lokalene til Nr. 28 Pizza Pub. Dermed kan siddisene jafse i seg pizza fra Peppes igjen.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

#9: Disse nyhetene kommer på Netflix og HBO nå i september

Mange godbiter på strømmefronten i september.

#10: Jone fra Sandnes er med i den nye sesongen av «Parterapi»

Hvis du har sett tredje sesong av NRKs «Parterapi» har du sikkert fått med deg det turbulente Stavanger-paret «Maia» og «Tommy». Sistnevnte ble spilt av Jone Hope Larsen fra Sandnes.

NRK