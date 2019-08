11 ting du bør vite om rogalendinger

Rogalendinger er på mange måter som folk flest. Biologiske behov, kognitiv kapasitet, hud, hår, you name it.

Men noen særegne trekk må man påberegne seg når man vokser opp med sidevind, hillevågs-stank og lokal-patriotisme.

#1. «Javel» trumfer «hei»

Om du møter blikket til en ekte rogalending, må du ikke finne på å bli skuffet om vedkommende ikke plumper ut et søtt hei, hallo, vær hilset eller god dag. På rogalandsk dekker «javel» alle disse, og helst litt mer.

#2. Vi liker alt det rogalandske

Nå har ikke regionen så mange skyggesider, men vi klarer som regel å finne noe positivt selv ved det som kanskje ikke stinker geni og førstesiden av trend-magasinet. «Det stinke drid ved fabrikken i Hillevåg, men det e jo litt av sjarmen!».

#3. Ja, vi kan Tore Tang utenat

...noen av oss velger å la den type fakta forbigå i stillhet, men det er på godt og vondt sant. Jeg kjenner ikke fyren, men alle andre i byen og regionen gjør visst det. Du har vel strengt tatt ikke levd før du har gault TT utenfor Beverly en lørdagsnatt.

Ja, en ypperlig anledning til å hente fram denne video-hyllesten av regionens «nasjonalsang» signert Stavangers befolkning:

#4. Vi er glade i dialekten vår

Generasjoner er gått siden de danske embetsmennene kom farende med det som har blitt den pene, og nå utdøende sosiolekten. «Je ska ned på botikken for å kjøpe fiskepodding!». Det erketypiske, kav stavangerske, skjærer vokaler og konsonanter som brødkutteren på Bunnpris. Og nei, vi har ikke tenkt å vanne den ud.

EG E FRA ROGALAND, EG! VA DET NÅGE?

#5. Vi har de fineste damene

Om det skyldes de spanske handelsskipene som gikk i land i fjordområdene for noen hundre år siden og spedde på genetikken vår med enda flottere farger og fasonger, vites ikke. Det er uansett veldig mye vakkert å se på om du ferdes i området. DET liker vi godt.

#6. Vi er ikke langsure

Når det skjer globaliserende manøvre i bybildet, vil en god rogalending ofte tenke «nei, ikkje legg ner utsalget på torjå... Den har jo vært her siden eh... sykt lenge!». Så blir butikken lagt ned, og Burger King tar over. Rogalendingen er sur i to døgn, og så er alt glemt. En whooper, takk!

Jonas Haarr Friestad

#7. Vi «hæ’er» en del

Du treffer ikke mange rogalendinger som sier ting som «ka sa du for någe, eg hørte ikkje!?». Til og med pene fru plattform på vestre platå kliner til med et saftig HÆ? når uttalelsen ikke blir absorbert tilstrekkelig. Noen av oss er til og med eksperter på å si «hæææææ.... ja, stemme det!». Ergo; vi hører, men av og til tar prosesseringen noe lenger tid.

Hææææææ?

#8. Vi drikker ikke så veldig ofte, men når det først skjer...

Blir det Tore tang’ing, nabovarsel, katt i mikrobølgeovnen og fandens oldemor på nattmat og stor jubalon.

Det fins vel et lite snev igjen av den gamle pietismen som regjerte Vestlandet, og vi faller ikke for fristelsen til å konsumere børst så veldig ofte. Men når barnevakten først er på plass, da blir det leven...

#9. Vi er ikke så religiøse som man skulle tro

Rent kirke- og bedehus-teknisk, skulle man tro at rogalendinger flest tok følge med Jesus til både hverdag og fest. Næææ. Kulturen er hakket mer progressiv enn som så.

Så er du ny i byen og faller for fristelsen til å dryle av et skjellsord som ikke hører hjemme blant stolradene på Grannes grendahus – null stress!

#10. Vi er hjemmekjære

And can you blame us? Vågen... Naturområdene... The ladies... The dudes (antar jeg)... Det skiftende skydekket... Vi er glade i stedet vi kommer fra, og vi tar det med oss dit vi skal.

Bodd i Oslo i tre år, og kommer hjem og sier «javel, skal vi ta en tur til byen?» – da vanker det prikkedøden og logopedisk fremdrift.

Fredrik Refvem

#11. Vi er værharde som bare juling

Vi har vel strengt tatt ikke noe annet valg når vi bor i det skiftende skydekkets høyborg. Det kan fort bli både kuling, sol, snø og tropenatt innen 24 timer under rogalandshimmelen, og det tåler vi.

Selv om det nå er tørke, så må du huske på at vi vanligvis trenger både solkrem og paraply om sommeren!

