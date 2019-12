2019 går mot slutten og vi i Byas tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her får du de mest leste sakene fra Byas.no i april. Husker du noen av dem?

#1: Dette er russeknutene for 2019

Vår oversikt over russeknutene for 2019 var det mange som ville lese. Du også? Her har du den uansett!

#2: Fikk du med deg disse aprilsnarrene?

1. april! En merkedag for alle løgnaser der ute. En roundup av noe av de beste aprilsnarrene, fikk du på Byas!

Natalia Lebedinskaia / Shutterstock / NTB scanpix

#3: Husker du disse Stavanger-uttrykkene?

Nydas, ålstrepave og buga! Vår egen lokalpatriot Fredrik Brimsø tar oss gjennom en guidet tur i de glemte bakgatane av egen dialekt.

#4: Tidligere Hall Toll-ansatte forberedt på å gå rettens vei

Kort fortalt: 22 tidligere ansatte ved utestedet Hall Toll gikk til sak mot sin nye arbeidsgiver. Bakgrunnen var at tidligere ansatte mente arbeidsgiver hadde permittert dem på ulovlig grunnlag.

Vi fulgte selvfølgelig saken helt til døra: Slik endte konflikten.

#5: Monica er «ekstra-mamma» til 24 russ

Monica startet i jobben som russebussjåfør for første gang i vår. Og hun tok jobben mer alvorlig enn nok mange andre hadde gjort! <3

#6: Disse dagene får du kjøpt øl og vin i påsken

Byas here to help! Oversikt over ølsalg og åpningstider på polet i påsken er på sjetteplass.

#7: Russedåpen 2019: - Det er sykt god stemning her!

Vi var til stede under årets russedåp ved Vannasen, hvor Knulken, Kleptomanen, Vent Hæææ?, og Togmafia var noen av navnene som ble utdelt til Hetlandsrussen.

Jarle Aasland

#8: Tomme lokaler i Stavanger sentrum: - Det er ting på gang

Det flyttes stadig rundt mellom butikklokalene i sentrum. Vi tok en liten sjekk på hva som var status i flere tomme lokaler rundt om i byen.

#9: Matkjeden åpner sin første butikk i Stavanger

Akkurat matbutikker har ikke vi i Byas så mye om, men da denne kjeden flyttet inn i sentrum for første gang, gjorde vi et unntak.

#10: Kafé Go Nok har åpnet i Gamle Stavanger

Eddi Eidsvåg åpnet kafé i Gamle Stavanger. Og her er det ikke bare snakk om salg av boller og kaffi - men en egen filosofi bak!

Tone Pedersen