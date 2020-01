Hilde (24) gikk til topps med denne tegningen av «Fargegadå»

Skoleungdom fra 80- og 90-tallet er vel det vi kan regne som superbrukere i det legendariske tegneprogrammet.

Mangfoldige timer har blitt kastet bort til kruseduller, syrefarga firkanter og hasardiøs «tagging» med sprayboks-funksjonen på skolemaskinene.

Men bruker du litt tid, så kan det også bli noen flotte kunstverk av det som er et ganske enkelt illustrasjonsprogram.

Jul i Fargegadå, Sandnes og Stavanger

Byas inviterte nok en gang til juletegnekonkurranse. I 2018 var det Morten Hagir som gikk til topps med kunstverket «Noen vise menn og en stall».

I 2019 var det paintkunsten til Hilde Skår (24) som fikk flest stemmer av Byas’ lesere. Hun sendte inn bidraget «Jul i Fargegadå».

«Jul i Sandnes», signert Maria Drangeid (30) kom på en andreplass, mens «Jul i Stavanger» av Anette Thomassen (21) havnet på tredjeplass.

Skår får med seg en goodiebag med Byas-merch i tillegg til et gavekort på 500 kroner som kan brukes i Stavanger sentrum.

Fiskeslakteri + Paint = sant

Her er et kjapt intervju med den up and coming Paint-kunstneren fra Årdal i Hjelmeland.

– Hvor har du fått de gode Paint-skillsa fra?

– He he, jeg har nok tegnet en del på PC-en før i tida. I tillegg har jeg brukt det til innleveringer på skolen og til studier.

– Jøss, så da har det bare blitt toppkarakterer på deg?

– I fjor så brukte jeg Paint til å tegne en skisse over et fiskeslakteri. Jeg la skissen ved en innlevering og fikk A. Ha ha!

– Skal du bli arkitekt da, eller?

– Nei, jeg tar en master i matvitenskap ved NMBU i Ås og er ferdig til våren.

– Da jobber du vel med masteroppgaven nå? Legger du ved skisser fra Paint?

– He he, det tviler jeg sterkt på!

– Hvor lang tid brukte du på tegningen og hvor kom ideen fra?

– Jeg brukte vel rundt tre timer. Jeg satt og leste til eksamen, så var jeg litt lei og da var det fort gjort å lage en tegning i Paint.

– Premiepengene er på hele 500 kroner! Hva går pengene til? Tegnestifter?

– Det er jeg usikker på, men jeg finner garantert noe fint i byen.

Byas gratulerer og inviterer garantert til ny paint-konkurranse neste år!