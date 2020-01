I en ny trailer som strømmetjenesten samtidig slapp løs, avsløres tiden denne «Westworld»-sesongen utspiller seg i – som nærmere bestemt er 2058.

Det er en illevarslende tidslinje om hva som utspiller seg i verden i årene før, med økologisk kollaps, borgerkrig i Russland, en atomeksplosjon i Paris, og en amerikansk president stilt for riksrett før hans arvtaker snikmyrdes.

I en fiktiv annonse for selskapet Incite hører man en fortellerstemme snakke om et system initiert i 2039, og at det virket helt fram til 2058 – der «noe» så skjer.

– Det var noen vi ikke tok høyde for: Deg, sier stemmen.

Ifølge Business Insider er det antakelig når Dolores og de andre «Westworld»-vertene våkner og tar over parken.

Nykommer om bord, Aaron Paul fra «Breaking Bad», har uttalt til The Independent at tredje sesong blir «enda mer ambisiøs», og at han vet slutten – som er «sinnssyk».

Å se ute i den virkelige verden blir Evan Rachel Woods karakter Dolores, Jeffery Wrights Bernard og Tessa Thompsons Hale.

Se traileren her: