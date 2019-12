– Folk sier at det har blitt en del av juletradisjonen deres å høre på årets julelåt fra Boys of Christmas. At vi gjør litt ekstra i anledning tiårsjubileet, er for å gi tilbake til de som har hørt på oss de siste årene, sier Andreas Jåsund.

Folken

I år slår de på stortromma og serverer fansen hele fem julelåter. EP-en har fått navnet «Nå e det juletid» og inneholder låter som «Julekroppen» og «Nissen lure på». I tillegg til den nye julemusikken blir det konsert på Folken 14. desember.

– Vi har tidligere tøyset med å spille på Folken. Siden det er jubileum bestemte vi oss for å gå «all in», sier Kristoffer Aasebø Grude.

Dermed skal Boys of Christmas fylle storsalen.

– Det blir dødskult. Vi gleder oss sykt mye, sier Ringen.

Utsolgte konserter

Da kompisgjengen begynte med musikken, var det egentlig mest for å bevare vennskapet. Den første musikken ble trykket opp på CD og gitt til venner og familie, men etter hvert har medlemmene tatt det mer og mer seriøst. Nå har det blitt en tradisjon – både for dem selv og de som lytter til musikken.

– Etter at sangene havnet på Spotify, eskalerte det. De to siste årene har vi hatt utsolgte konserter før jul, forteller Grude.

– Det som er morsomt er at vi har flere avspillinger i Oslo enn i Stavanger, sier Anders Ringen.

Fyldigere lydbilde

Det er ikke første gang kompisgjengen spiller live. De siste tre årene har de hatt årlige julekonserter, som alle har blitt utsolgt.

Bandmedlemmene har kommet og gått, men de har aldri før vært så mange som i år.

– For å ha et fyldigere lydbilde har vi invitert med flere i bandet. Nå er vi hele 15 stykk, sier Grude, som lover et skikkelig show på Folken.

– Vi vil ikke røpe for mye, men vi har blant annet med oss et kor på fem personer. Også blir det så klart mange rekvisitter.

Bevart vennskapet

Miksing og innspilling er det bandet selv som står for. Grude har eget studio, Black Rhino Music, hvor han produserer musikk for flere artister. I år begynte de innspillingen allerede i juni.

– Det blir mye jul, sier Jåsund og ler. Til tross for at det krever mye arbeid er kompisgjengen glad de begynte med Boys of Christmas.

– Jeg tror ikke vi hadde hatt det samme vennskapet og vært så «close» hvis det ikke hadde vært for bandet. Det har hjulpet oss å bevare vennskapet.

