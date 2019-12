2019 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i januar

2019 går mot slutten og vi i Byas tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her får du de mest leste sakene fra Byas.no i januar. Husker du noen av dem?

#1: Slutt for Hall Toll

Saken om at Hall Toll er blitt solgt og at en ny utelivskjede tok over lokalene, var den desidert mest leste i januar.

#2: Dickens stenger dørene

En annen utelivssak på andreplass. Kort tid etter fikk nemlig Hall Toll følge med den gamle traveren Dickens.

Fredrik Refvem (arkivfoto)

#3: Geddon på Kvadrat er konkurs

Heller ikke klesbransjen er vernet. Klesbutikken Geddon som legger ned etter 19 års drift ble også godt lest.

#4: Kloster legger ned

Butikken Kloster i Søregata måtte gi seg, de også. Det kan kanskje virke som en nitrist start på året, det her?

#5: Salget av Hall Toll: - Vi går ned med flagget til topps!

Byas-redaksjonen måtte selvfølgelig følge opp Hall Toll-saken. Det resulterte blant annet denne artikkelen om hvordan utestedet faktisk har klart å snu den dårlige trenden.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#6: Cardinal på NYT-liste

Når storavisa New York Times lister opp 52 steder du må besøke i 2019 - og et utested i Stavanger er med - ja, da er selvfølgelig Byas på saken.

#7: Fløyel takker for seg

Gutta bak Fløyel varslet at de legger ned butikken: – Vi kan ikke fortsette å drive på denne måten.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#8: – Jeg tror Dickens er i de beste hender

Nok en oppfølgersak på lista. Vi tok en prat med Dickens-general Ståle Mørch.

#9: Birger Burger legger ned i Sola

Birger Burger utvidet med flere restauranter i regionen. Sola måtte imidlertid kaste inn håndkleet i januar 2019.

#10: Eline (23) ønsker å betale båtferien din i sommer

Hun hadde nemlig kjøpt opp to plasser om bord på et av Norges største og eldste seilskip - fordi hun selv hadde så stor glede av seilaser at hun ville gi andre sjansen også!

Privat