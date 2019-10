Lurer du på hvor mange «voksenpoeng» du har? Her får du svaret

Egil Aslak Aursand Hagerup og hans tidligere studiekompiser har funnet svarene som kan spare deg for mange diskusjoner.

Boken «Norske Standarder», av Egil Aslak Aursand Hagerup, Martin Aas og Paul I. Huse, tar for seg ulike diskusjoner og problemstillinger, og kommer til bunns i hva som er fasiten.

Regn ut dine voksenpoeng nederst i saken!

Hvem skal spandere øl?

– Det startet med at vi var en gjeng studiekompiser fra NTNU. Vi dro på turer sammen, hvor vi oppdaget at det ikke var noen god standard for et rundesystem for hvordan man spanderer øl. Hvem sin tur er det, og sånn? forteller Aursand Hagerup.

Derfor laget kompisene en god standard for det problemet, som gjorde det oversiktlig å holde styr på rundene.

– De store viktige tingene er det voksne som tar seg av - standard på baderom og sånn - men det var mange småting vi syntes manglet en gjennomgang. For eksempel hvilken vei dorullen skal henge. Nå kan du slenge boken i bordet og si «se her», sier Aursand Hagerup.

Hvor mange katter er det greit å ha?

I boken er det rundt 60 standarder, og standarden om runde-kjøping av øl er ikke en av dem.

– Det som er med i boken er både artig og nyttig, øl-standarden var ikke morsom, bare nyttig.

– Vi har tatt med det som var mulig å standardisere slik at det ble presist og artig - ting som vi selv lurte på. Hvor mange katter er det greit å ha? Er det to? Finnes det noen unntak? fortsetter Aursand Hagerup.

For å finne fasit og svar på spørsmålene, har de spurt familie, venner og følgere av bokens Facebook-gruppe.

Voksenpoeng

Boken inneholder blant annet en tabell hvor du kan se hvor mye «voksenpoeng» enkelte ting gir. Poengene i tabellen varierer fra -1 og helt opp til 39.

– Vi spurte folk hva de synes ga voksenpoeng, og så samlet vi inn og tenkte litt selv. Så var det å sette sammen og diskutere hvor mange voksenpoeng forskjellige ting ga, forklarer forfatteren.

Til tross for at Aursand Hagerup har vært med på å lage tabellen, vet han ikke selv hvor mange «voksenpoeng» han har.

– Når man er sikker på at man er voksen, regner man ikke ut, sier han.

Hvor voksen er du? Se tabellen her:

Gjennomført utdanning: 4 poeng.

Henge opp en hylle: 5 poeng.

Gjennomført høyere utdanning: 14 poeng.

Debutere seksuelt: 4 poeng.

Bruke drill: 6 poeng.

Vært sammen med den samme personen i fem år: 7 poeng.

Bli forlovet: 11 poeng.

Bli gift for første gang: 16 poeng.

Kjøpe sin første bolig: 16 poeng.

Ha milliongjeld: 20 poeng.

Selge sin første bolig: 26 poeng.

Planlegge pensjon: 39 poeng.

Delta på dugnad: 5 poeng.

Ha fast stilling: 10 poeng.

Ha hund: 7 poeng.

Gå hjem tidlig fra byen for å få gjort ting dagen etter: 6 poeng.

Faktisk få ting gjort dagen etter: 8 poeng.

Ha planlagt å få barn: 21 poeng.

Få første barn: 20 poeng.

Få andre barn: 3 poeng.

Kjøpe stasjonsvogn: 21 poeng.

Gjennomføre skilsmisse: 10 poeng.

Betale barnebidrag: 9 poeng.

Ha nedbetalt studielånet: 27 poeng.

Kjøpe noe med tanke på at man skal ha det om ti år: 8 poeng.

Beregne antall voksenpoeng du har: -1 poeng.

Sjekk scoren din

0-106 poeng: Totalt umoden.

Du har en lang vei å gå før du er fullstendig voksen. Men frykt ikke, i mellomtiden kan du nyte friheten med venner, fest og moro!

107-212 poeng: Ung og lovende.

Du er ikke helt voksen ennå – men på god vei. Nyt friheten mens du kan, snart har du kanskje både hus, bil og barn!

213-319 poeng: Voksen og klar for pensjonistlivet.

Du er etablert og klar for å ta livet med ro. Snart kan du pakke sakene og flytte til Granca!

