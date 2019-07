«Hæ?» sa foreldrene da Kjetil fortalte hva han egentlig drev med

– Fikk du med deg at det var en løs papegøye på Hommersåk som fløy fra hage til hage og skrek «Fuck you» til folk i går?

Slik begynner samtalen med Kjetil Melkevik fra Hundvåg. 27 år gammel tok han en venstresving i livet og begynte med standup.

Uten å si det til noen.

Et år senere fortalte han det til foreldrene sine. Responsen ble egentlig som forventet.

«Hæ?».

Holder over 80 shows i året

Det begynte i Bergen. I en by hvor han var langt unna kjente og kjære, fant han endelig muligheten til å teste ut komikerdrømmen. Som evig student med et litt for stort studentlån og litt for lite jobb, var det lite å tape.

Midt i mastergraden i medievitenskap tok han valget om å prøve seg på scenen, i all hemmelighet.

– En gang glemte jeg meg ut og trykket «Skal» på et arrangement jeg skulle opptre på, forteller Melkevik. Da holdt han komikerdrømmen fremdeles hemmelig.

To sekunder senere endret han det til «Skal ikke».

– De to sekundene var nok til at broren min så det, og noen måneder senere spurte han «Du, gjør du standup?» Jeg måtte til slutt komme ut av skapet etter et år og si «Mamma, pappa, jeg gjør standup», forteller en lattermild Melkevik.

– Den beste avgjørelsen jeg har tatt

Nå holder Melkevik over 80 shows i året, driver en egen standup-klubb og har varmet opp for noen av de største komikerne i verden, T.J. Miller. Kjent fra Deadpool-filmene og serien Silicon Valley på HBO.

Melkevik har nylig flyttet hjem til Stavanger, for å drive Comedy Box og levere standup til Rogaland. De arrangerer regelmessige klubbkvelder i Stavanger og på Bryne, med nykommerkvelder hvor debutanter får prøve seg på Folken.

– Vi ønsker alle velkommen. Selv angrer jeg på at jeg ikke begynte før. Det er den beste avgjørelsen jeg har tatt, forteller Kjetil Melkevik.

– Vi håper folk ikke er for bedugget

Det handler om å stå rett opp og ned, fortelle vitser, observasjoner og historier. Med Comedy Box har Melkevik en stall med komikere som er klare til å stå - i Stavanger og på Bryne.

Under Gladmaten har de startet en tradisjonen å ha show på Cementen. Der kaprer de baren for en kveld og setter punktum for festivalen. De har solgt ut to år på rad og Melkevik håper nå på et tredje år hvor folk ikke får tak i billetter.

– Vi håper på «hat trick» og utsolgt show i år også. Vi åpner dørene 22:00, og må bare begynne så fort som overhodet mulig. Vi er ti stykker som skal stå, så vi har dårlig tid, forteller Melkevik.

– Vi er et sinnssykt bra miljø om dagen, og vi har aldri vært flere enn det vi er nå. Så får vi bare håpe vi prater høyere enn publikum, det er jo tross alt Gladmaten, ler Melkevik.