8 skremmende gode true crime-serier

Men en del av disse seriene anbefales å se før mørket faller, eller med en venn å gjemme seg bak.

Vi har nemlig listet opp diverse true crime-serier og dokumentarer som scorer høyt på underholdningsskalaen, samt «Hva er galt med menneskeheten?»- og «frysninger nedover ryggen»-skalaen. Sånn true crime skal være!

God fornøyelse med litt Netflix & chills...

Amanda Knox

Skjermbilde/Netflix

Hvor: Netflix Lengde: 1 time og 30 min

Vi starter med dokumentaren om amerikanske Amanda Knox, som i 2007 ble dømt for drapet på sin daværende romkamerat, britiske Meredith Kercher.

Drapet fant sted i den italienske byen Perugia, hvor Knox egentlig skulle tilbringe et utvekslingsår som hun hadde store forventninger til - men kort tid etter oppstart av studiene, ble alt snudd på hodet. Knox ble fort hovedmistenkt, og uthengt i medier over hele verden.

I dokumentaren sier Amanda Knox «Er jeg en ulv i fåreklær, eller er jeg som deg?» - se den for å finne ut hvilken side av saken du tror mest på.

The Ted Bundy Tapes

Skjermbilde/Netflix

Hvor: Netflix Lengde: Fire episoder på rundt 1 time hver

Det har blitt laget mange dokumentarer om den beryktede seriemorderen Ted Bundy, som på 70-tallet drepte over 30 unge kvinner - det er i hvert fall det antallet han tilsto, men sjansen er stor for at det var mange flere. Han er kjent for å være en seriemorder litt utenom det vanlige; kjekk, sjarmerende og intelligent.

Det som skiller denne dokumentarserien fra andre, er at den inneholder faktiske opptak med Ted Bundy’s stemme, hvor han blant annet beskriver hvordan han tenkte da disse mordene skjedde. Dette bidrar til at en allerede syk og forstyrrende historie, blir ekstra creepy. Sjekk den ut!

The Keepers

Skjermbilde/Netflix

Hvor: Netflix Lengde: Syv episoder på rundt 1 time hver

Velkommen til en ekte skrekkhistorie med nonner involvert. Dokumentarserien «The Keepers» viser hvordan drapet på en nonne med navn søster Cathy, som skjedde i 1969, fører til flere grusomme avsløringer nesten 50 år senere.

Flere historier om seksuelle misbruk av barn kommer fram, hvor kirken og de katolske prestene visstnok står bak. Var søster Cathy på sporet av det hele, og var det derfor hun ble drept? I så fall, hvem kunne stå bak?

Dette, og mer, får du svar på i den grøssende dokumentarenserien.

Abducted in plain sight

Hvor: Netflix Lengde: 1 time og 30 min

Her har vi en historie som nesten er for forstyrrende til å tro. Dokumentaren tar for seg kidnappingen av Idaho-jenta Jan Bloberg som hendte i 1974, da hun var 12 år gammel. Den som står bak, er nabo og familievenn Robert Berchtold. For å komme nærmere Jan, har Berchtold også manipulert og inngått forhold med begge hennes naive foreldre over lengre tid.

Dette er bare overflaten av en utrolig innviklet og uforklarelig historie, og de som kommer verst ut av det hele (bortsett fra forbryteren så klart), er Jan’s foreldre.

The Confession Tapes

Skjermbilde/Netflix

Hvor: Netflix Lengde: Syv episoder på rundt 45 min hver

Kan man bli manipulert til å tilstå en forbrytelse man ikke har begått? Det er det som er bakgrunnen for denne dokumentarserien. Her får vi møte syv personer som hevder at drapstilståelsen deres var enten ufrivillig, fremtvunget eller falsk.

Kan dette skje med hvem som helst? Se dokumentaren, så kanskje du får svar.

The Assassination of Gianni Versace

Hvor: Netflix Lengde: Ni episoder på rundt 1 time hver

Denne serien skiller seg ut fra resten, for det er ikke en dokumentar. Men, den er basert på en sann historie. Dette er faktisk sesong to av serien «American Crime Story», hvor sesong én var suksessen «The People v. O.J. Simpson» - som også absolutt anbefales hvis du ikke har sett den enda.

«The Assassination of Gianni Versace» tar for seg drapet på Gianni Versace som skjedde utenfor huset hans i Miami, 1997. Mannen som står bak er Andrew Cunanan (spilt av Darren Criss), og det viser seg at dette absolutt ikke er hans første drap.

Mansonsekten

Skjermbilde/Netflix

Hvor: NRK Lengde: To episoder på 48 min hver

Fryktede Charles Manson var leder av sekten «Manson Family» på 60-tallet, en hippiekult som utviklet seg til en gjeng med hjernevaskede kriminelle og mordere. Syv mennesker ble drept av Mansonsekten i august 1969, inkludert skuespiller Sharon Tate. Manson personlig sto ikke bak noen av disse drapene, men ble dømt for konspirasjon og medvirkning, samt et par andre drap.

I dokumentarserien «Mansonsekten» (originaltittel «Manson - the lost tapes») får vi et gjenhør av historien. Det som gjør den ekstra interessant, er at det blir vist en god del gamle intervju med medlemmene av Manson-sekten, og her er det mye forstyrrende inntrykk å ta innover seg.

Mommy dead and dearest

Hvor: HBO Lengde: 1 time og 18 min

True crime-lista avsluttes med et dypdykk inn i historien om det dysfunksjonelle forholdet mellom mor Dee Dee Blanchard og datter Gypsy Rose Blanchard - et forhold som ender med drap.

Hele livet har Gypsy Rose sittet i rullestol, og har opp gjennom årene hatt en rekke alvorlige sykdommer. Hvem har tatt vare på henne? Moren Dee Dee, så klart. Det viser seg derimot at en annen sykdom har vært inn i bildet: Münchhausen by proxy, hvor omsorgspersonen påfører barnet skade og sykdom for å få medfølelse og fordeler av situasjonen selv.

Har hele livet til Gypsy vært en løgn? Rullestolen har i hvert fall det, noe som blir klart når Gypsy kommer gående inn i rettsalen etter å ha blitt siktet for drapet på sin egen mor.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.

