Slik får du tilgang til «hemmelige» Netflix

At Netflix har mange titler å by på, er ingen godt bevart hemmelighet. Faktisk er strømmetjenestens katalog etter hvert blitt så omfangsrik at det er vanskelig å finne fram i den.

Heldigvis har Netflix system i kaoset, og alle filmene og seriene er delt inn i kategorier og emner. Som «romantiske komedier», «TV-dramer» og «Komiserier».

Men likevel går du glipp av mye. For Netflix-jungelen er fortsatt lett å gå seg vill i, og du finner liksom aldri noe nytt.

Slik gjør du

Men redningen er nær. Luringene i bloggen What's On Netflix har funnet ut at du slettes ikke bare trenger å forholde deg til de kategoriene Netflix viser deg, for de har sykt mange kategorier å ta av.

Som for eksempel «Football Movies», «Late Night Comedies» eller «Werewolf Horror Movies».

Hvordan får du tilgang? Ved en liten endring i URL-en i browseren, skriver Mashable.

Alle Netflix-urlene har dette formatet:

http://www.netflix.com/browse/genre/###

Erstatt ### med en kode, og du kommer inn i kategorien du ønsker. Som for eksempel 3960 for «Kinesiske filmer».

Skjermdump

Alle kategoriene

Her er alle kategoriene (som altså forutsetter at du ser Netflix fra en nettleser):

Action & Adventure: 1365



Action Comedies: 43040



Action Sci-Fi & Fantasy: 1568



Action Thrillers: 43048



Adult Animation: 11881



Adventures: 7442



African Movies: 3761



Alien Sci-Fi: 3327



Animal Tales: 5507



Anime: 7424



Anime Action: 2653



Anime Comedies: 9302



Anime Dramas: 452



Anime Fantasy: 11146



Anime Features: 3063



Anime Horror: 10695



Anime Sci-Fi: 2729



Anime Series: 6721



Art House Movies: 29764



Asian Action Movies: 77232



Australian Movies: 5230



B-Horror Movies: 8195



Baseball Movies: 12339



Basketball Movies: 12762



Belgian Movies: 262



Biographical Documentaries: 3652



Biographical Dramas: 3179



Boxing Movies: 12443



British Movies: 10757



British TV Shows: 52117



Campy Movies: 1252



Children & Family Movies: 783



Chinese Movies: 3960



Classic Action & Adventure: 46576



Classic Comedies: 31694



Classic Dramas: 29809



Classic Foreign Movies: 32473



Classic Movies: 31574



Classic Musicals: 32392



Classic Romantic Movies: 31273



Classic Sci-Fi & Fantasy: 47147



Classic Thrillers: 46588



Classic TV Shows: 46553



Classic War Movies: 48744



Classic Westerns: 47465



Comedies: 6548



Comic Book and Superhero Movies: 10118



Country & Western/Folk: 1105



Courtroom Dramas: 2748



Creature Features: 6895



Crime Action & Adventure: 9584



Crime Documentaries: 9875



Crime Dramas: 6889



Crime Thrillers: 10499



Crime TV Shows: 26146



Cult Comedies: 9434



Cult Horror Movies: 10944



Cult Movies: 7627



Cult Sci-Fi & Fantasy: 4734



Cult TV Shows: 74652



Dark Comedies: 869



Deep Sea Horror Movies: 45028



Disney: 67673



Disney Musicals: 59433



Documentaries: 6839



Dramas: 5763



Dramas based on Books: 4961



Dramas based on real life: 3653



Dutch Movies: 10606



Eastern European Movies: 5254



Education for Kids: 10659



Epics: 52858



Experimental Movies: 11079



Faith & Spirituality: 26835



Faith & Spirituality Movies: 52804



Family Features: 51056



Fantasy Movies: 9744



Film Noir: 7687



Food & Travel TV: 72436



Football Movies: 12803



Foreign Action & Adventure: 11828



Foreign Comedies: 4426



Foreign Documentaries: 5161



Foreign Dramas: 2150



Foreign Gay & Lesbian Movies: 8243



Foreign Horror Movies: 8654



Foreign Movies: 7462



Foreign Sci-Fi & Fantasy: 6485



Foreign Thrillers: 10306



French Movies: 58807



Gangster Movies: 31851



Gay & Lesbian Dramas: 500



German Movies: 58886



Greek Movies: 61115



Historical Documentaries: 5349



Horror Comedy: 89585



Horror Movies: 8711



Independent Action & Adventure: 11804



Independent Comedies: 4195



Independent Dramas: 384



Independent Movies: 7077



Independent Thrillers: 3269



Indian Movies: 10463



Irish Movies: 58750



Italian Movies: 8221



Japanese Movies: 10398



Jazz & Easy Listening: 10271



Kids Faith & Spirituality: 751423



Kids Music: 52843



Kids’ TV: 27346



Korean Movies: 5685



Korean TV Shows: 67879



Late Night Comedies: 1402



Latin American Movies: 1613



Latin Music: 10741



Martial Arts Movies: 8985



Martial Arts, Boxing & Wrestling: 6695



Middle Eastern Movies: 5875



Military Action & Adventure: 2125



Military Documentaries: 4006



Military Dramas: 11



Military TV Shows: 25804



Miniseries: 4814



Mockumentaries: 26



Monster Movies: 947



Movies based on children’s books: 10056



Movies for ages 0 to 2: 6796



Movies for ages 2 to 4: 6218



Movies for ages 5 to 7: 5455



Movies for ages 8 to 10: 561



Movies for ages 11 to 12: 6962



Music & Concert Documentaries: 90361



Music: 1701



Musicals: 13335



Mysteries: 9994



New Zealand Movies: 63782



Period Pieces: 12123



Political Comedies: 2700



Political Documentaries: 7018



Political Dramas: 6616



Political Thrillers: 10504



Psychological Thrillers: 5505



Quirky Romance: 36103



Reality TV: 9833



Religious Documentaries: 10005



Rock & Pop Concerts: 3278



Romantic Comedies: 5475



Romantic Dramas: 1255



Romantic Favorites: 502675



Romantic Foreign Movies: 7153



Romantic Independent Movies: 9916



Romantic Movies: 8883



Russian: 11567



Satanic Stories: 6998



Satires: 4922



Scandinavian Movies: 9292



Sci-Fi & Fantasy: 1492



Sci-Fi Adventure: 6926



Sci-Fi Dramas: 3916



Sci-Fi Horror Movies: 1694



Sci-Fi Thrillers: 11014



Science & Nature Documentaries: 2595



Science & Nature TV: 52780



Screwball Comedies: 9702



Showbiz Dramas: 5012



Showbiz Musicals: 13573



Silent Movies: 53310



Slapstick Comedies: 10256



Slasher and Serial Killer Movies: 8646



Soccer Movies: 12549



Social & Cultural Documentaries: 3675



Social Issue Dramas: 3947



Southeast Asian Movies: 9196



Spanish Movies: 58741



Spiritual Documentaries: 2760



Sports & Fitness: 9327



Sports Comedies: 5286



Sports Documentaries: 180



Sports Dramas: 7243



Sports Movies: 4370



Spy Action & Adventure: 10702



Spy Thrillers: 9147



Stage Musicals: 55774



Stand-up Comedy: 11559



Steamy Romantic Movies: 35800



Steamy Thrillers: 972



Supernatural Horror Movies: 42023



Supernatural Thrillers: 11140



Tearjerkers: 6384



Teen Comedies: 3519



Teen Dramas: 9299



Teen Screams: 52147



Teen TV Shows: 60951



Thrillers: 8933



Travel & Adventure Documentaries: 1159



TV Action & Adventure: 10673



TV Cartoons: 11177



TV Comedies: 10375



TV Documentaries: 10105



TV Dramas: 11714



TV Horror: 83059



TV Mysteries: 4366



TV Sci-Fi & Fantasy: 1372



TV Shows: 83



Urban & Dance Concerts: 9472



Vampire Horror Movies: 75804



Werewolf Horror Movies: 75930



Westerns: 7700



World Music Concerts: 2856



Zombie Horror Movies: 75405



Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.