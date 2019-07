Westlife strømmer gjenforeningskonsert - to billetter solgt i Stavanger

Westlife er viden kjent som et av historiens største boyband.

Det er nå 20 år siden deres første nummer én hit og syv år siden avskjedsturnéen. Siden da har det vært stille fra boybandet.

Men nå er de tilbake i Norge. På en måte.

Tre dager igjen, to billetter solgt

Lørdag 6. juli returnerer Westlife til hjembyen Dublin. Odeon Kino i Stavanger er en av flere kinoer som strømmer gjenforeningskonserten i Croke Park.

Tre dager før forestillingen har Westlife solgt to billetter i sal 9 i Stavanger, som rommer 84 personer.

Skjermdump

Odeon Stavanger har tidligere direktesendt operakonserter fra Metropolitan Opera i New York, og satser mer på direktesendte kinoforestillinger fremover.

Film- og informasjonssjef Stig Magne Pedersen er ikke bekymret for de foreløpig to solgte billettene til Westlife:

– Direktesendingen «Westlife - Twenty Tour Live» fikk vi til litt på tampen, men vi har stor tro på godt salg i døren. Vi satser på mer utradisjonelt og direktesendt innhold, som direktesendte e-sportarrangement og konserter, forteller Stig Magne Pedersen

Jon Ingemundsen (arkiv)

Litt dyrere enn en vanlig kinobillett

For å nyte Westlife på kino i Stavanger må du ut med 200 kroner.

Vanlige kinopriser for en voksen i Stavanger løper fra 110 kroner til 135 kroner i vanlig sal. Barnebillett varierer fra 100 til 120 kroner, mens pensjonistprisene ligger én til to kroner over (og av og til under) barneprisene.

– Det koster ekstra å sette opp éngangsforestillinger som dette, samtidig som vi ser en viss betalingsvilje for slike kinoopplevelser. Men det er ikke oss i kinoen som sitter igjen med gevinsten her da vi har litt andre vilkår her enn en vanlig kinofilm, sier Stig Magne Pedersen

Barnebilletter er foreløpig ikke lagt ut for Westlife’s gjenforeningskonsert på Odeon Stavanger. Er du pensjonist, får du 20 kroner rabatt.

Tor Richardsen/Scanpix

Ingen konserter i Norge annonsert

I mai og juni har Westlife gjennomført en omfattende turné i Storbritannia. Fremover står land som Thailand, Kina, Taiwan, Filippinene og Indonesia for tur.

Medlemmene Shane Filan (39), Kian Egan (39), Nicky Byrne (40) og Mark Feehily (39) viser foreløpig ingen tegn til å komme til Norge med det første – utenom på kino.