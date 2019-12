– Det var med bandet Lemaitre. Det begynte å brenne under meg på scenen, og endte med at Margaret Berger så det fra sidelinjen og reddet oss. Jeg håper vi unngår at noe slikt skjer på lørdag, sier Markus Neby til Byas.

Kollega Silje Nordnes har også noen spesielle opplevelser fra Oljehovedstaden. En gang var hun med hardrockbandet Skambankt hjem til en sovende Stavanger-fan.

– Vi vekket henne ved å ha med hele bandet inn på soverommet. Det var litt rart. Hun visste jo ikke at vi kom, sier Nordnes og ler.

Men det er langt fra det rareste programlederne har gjort i løpet av årene i P3morgen.

I helgen skal de avslutte Norges-turneen i Stavanger, og ber Byas-leserne om tips (se helt nederst i saken!).

Fakta: Hva er P3morgen? – P3morgen er et norsk underholdningsprogram som har gått på NRK P3 i ulike former siden 2003. – Dagens programkonsept så dagens lys i 2009. Programmet går alle hverdager fra klokken 6 til 10 og sendes direkte fra NRK Marienlyst i Oslo. – Programledere er Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby. Kilde: Wikipedia.

– Får oppleve egen begravelse

De har blant annet hatt sending fra statsministerboligen, fått Jonas Gahr Støre til å massere P3-programleder Live Nelvik og hatt begravelse for en kjøttetende plante.

Norgesturneen er også en slags begravelse.

– Vi får på et vis oppleve vår egen begravelse, og det er jo mange som drømmer om det. Så det er litt kult, sier Neby.

– Det er gravferd-stemning i innboksen. Mange trofaste lyttere begynner å ta farvel med oss. Det er veldig rart. Samtidig er det virkelig en ære å få lov til å føle at man har vært en del av livet til folk og hverdagen deres. Det tar vi ikke lett på, sier Ronny Brede Aase.

Siste stopp Stavanger

I flere år har P3morgen-trioen bestående av Neby, Nordnes og Brede Aase, underholdt det norske folk på morgenkvisten, men i september ble det kjent at de populære programlederne takker for seg. Dermed legger de ut på en omfattende Norgesturne for å ta farvel med faste lyttere og tilhengere.

– Det er min første opplevelse av å være på en ekte turne, så jeg har hatt så overtenning. Det er kanskje litt irriterende for de andre, men jeg har hatt det så gøy, sier Brede Aase.

Stavanger og Tou er siste stopp på turneen.

– Vi skulle egentlig ikke ha show her, men fikk så mange meldinger fra folk som ønsket show i Stavanger. Så da ble det slik. Det blir litt spesielt siden det er aller siste show, sier Neby.

– Det blir trist og gøy på samme tid, legger Nordnes til.

På jakt etter noe å finne på i helga?

– Skal by litt ekstra på oss selv

Trioen forteller til Byas at publikum kan vente seg god P3morgen-stemning på turneens siste show. De lover blant annet grisevitser, strupesang, Africa-allsang, brannfakler og historier fra radio-livet.

– Det vil være den gode stemningen de kjenner fra radioen, men flere kjente innslag, sier Neby.

– Men det kommer også en del snacks som man aldri får høre på radio. Vi skal by litt ekstra på oss selv, lover Nordnes.

Avslutter i Operaen

Det nærmer seg siste sending med stormskritt før Adelina Ibishi og Martin Lepperød blir de nye stemmene i morgenprogrammet. Den skal være i selveste Operaen 20. desember.

– Da blir det en fire-timers livesending. At vi får lov til å ha siste showet i en fullsatt hovedsal, er nesten ikke til å tro.

– Hvordan tror dere det blir?

– Det kommer helt sikkert til å bli trist og emosjonelt. Det handler ikke om at vi angrer på avgjørelsen om å gi oss, men at det gradvis går opp for oss hvor gøy vi har hatt det. Vi har vært heldige som har hatt denne fantastiske jobben, sier Nordnes, som i likhet med Brede Aase og Neby blir værende i NRK.

Ber om hjelp

Men før Operaen skal de folkekjære programlederne utforske Oljehovedstaden. Derfor trenger de tips fra de beste, altså Byas-leserne.

– Jeg har aldri tidligere hatt tid til å slappe av og utforske Stavanger. Vi har lyst til å utforske det lokale utelivet og spise en god middag etter showet. Så vi tar gjerne imot gode tips. Burgersteder er høyt prioritert, sier Brede Aase.

