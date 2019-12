Billie Eilish topper både strømmetjenestens liste over de ti mest spilte artistene her på berget, så vel som at hennes album «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» topper listen over albumene vi strømmet mest i Norge.

Alan Walker er den nest mest strømmede artisten i Norge – og smyger seg dermed inn mellom Eilish og Post Malone, som sammen topper globalt.

Bergenseren har dessuten det mest strømmede norske albumet med «Different World» på en fjerdeplass, samt at «Live Fast» er inne på niendeplass på samme liste.

– Det føles helt utrolig å være på listen over Norges mest strømmede artister. Det er både overveldende og surrealistisk, selv etter flere år i bransjen. Jeg tar ikke dette for gitt, lyder det i en uttalelse fra Walker, som takker sine norske fans.

Nok et norsk album, Unge Ferraris «Midt imellom magisk og manisk», klokker seg inn på albumlisten på en åttendeplass.

Danseapen

Mest spilte låt blant norske Spotify-lyttere er australske Tones and I med «Dance Monkey», fulgt av «Shallow» med Lady Gaga og Bradley Cooper.

På tredjeplass i Norge følger sangen som er strømmet mest på verdensbasis i 2019, Camila Cabello og Shawn Mendes med «Señorita».

Beste norske låt på denne listen følger på en sjetteplass, nemlig Dutty Dior og Isahs «Hallo». Den som overrasker her, er Nicolay Ramm, som med «Raske Briller» – en hit produsert i forbindelse med ski-VM i Seefeld i februar – inntar en niendeplass.

Eilish-år

Post Malone, som er den tredje mest strømmede artisten på den norske listen, topper globalt: Med hele 6,5 milliarder strømminger.

Og bare tre måneder etter at han slapp albumet «Hollywood's Bleeding», inntar det en andreplass på listen over de mest strømmede albumene i hele verden – bare slått av Billie Eilish' debutlangspiller.

17-åringen er også på andreplass over verdens mest strømmede plateartister.

Billie Eilish er nominert til seks Grammy-priser, og er den yngste noensinne som er nominert i alle de fire gjeveste kategoriene. I november ble hun også kåret til Billboard-prisen årets kvinne, også det som den yngste noensinne.

Under finner du topplistene for året:

Topp 10 – Mest spilte artistene i Norge i 2019:

1. Billie Eilish

2. Alan Walker

3. Post Malone

4. Ed Sheeran

5. Kygo

6. Khalid

7. Tix

8. Ariana Grande

9. Lady Gaga

10. Astrid S

Terje Pedersen

Topp 10 – Mest spilte låtene i Norge i 2019

1. Tones and I – «Dance Monkey»

2. Bradley Cooper, Lady Gaga – «Shallow»

3. Camila Cabello, Shawn Mendes – «Señorita»

4. Lewis Capaldi – «Someone You Loved»

5. Billie Eilish – «Bad Guy»

6. Dutty Dior, Isah – «Hallo»

7. Ed Sheeran, Justin Bieber – «I Don't Care (with Justin Bieber)»

8. Ava Max – «Sweet but Psycho»

9. Nicolay Ramm – «Raske Briller»

10. Lady Gaga – «Always Remember Us This Way»

Scanpix

Topp 10 – mest spilte albumet i Norge i 2019

1. Billie Eilish – «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

2. Post Malone – «Hollywood's Bleeding»

3. Bradley Cooper, Lady Gaga – «A Star Is Born Soundtrack»

4. Alan Walker – «Different World»

5. Ed Sheeran – «No. 6 Collaborations Project»

6. Shawn Mendes – «Shawn Mendes»

7. Ariana Grande – «thank u, next»

8. Unge Ferrari – «Midt Imellom Magisk Og Manisk»

9. Alan Walker – «Live Fast»

10. Lil Nas X – «7 EP»

Topp 5 – Album globalt i 2019

1. «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» – Billie Eilish

2. «Hollywood’s Bleeding»- Post Malone

3. «thank u, next» – Ariana Grande

4. «No. 6 Collaborations Project» – Ed Sheeran

5. «Shawn Mendes» – Shawn Mendes

Topp 5 – Låter globalt i 2019

1. «Señorita» – Camila Cabello, Shawn Mendes

2. «bad guy» – Billie Eilish

3. «Sunflower» – Post Malone, Swae Lee

4. «7 Rings» – Ariana Grande

5. «Old Town Road – Remix» – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

