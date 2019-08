Nå inntar «Lykkeland» svenske tv-skjermer

Det er SVT1 som skal sende serien, og i et intervju med TT forteller regissør Petter Næss og produsent Synnøve Hørsdal hva publikum kan forvente seg. Første sesong skildrer som kjent pionertiden og opprettelsen av Statoil, og kalenderen viser 1969 -1972.

TT skriver at Stavanger-dialekten kan være vanskelig å forstå, og at serien derfor – også i Norge – blir tekstet.

– Jeg ville ha autentisitet. Dersom det mangler, mister det man ser troverdighet. Så vi var veldig bestemte, dette var Stavanger og derfor brukte vi skuespillere herfra, sier Petter Næss.

Sesong to enda ikke i innspilling. Opptakene starter tidligst på nyåret 2020. Det betyr også at det er en god stund etter det igjen at den blir å se på norske skjermer.

Andresesongen vil ta for seg årene fra 1977 til 1980, melder NRK.

BBC meldte i mai at NRK-serien «Lykkeland» skal vises i Storbritannia. Videre har den prisvinnende serien solgt til alle de nordiske landene, samt til Irland, Portugal, Tsjekkia, Estland, Belgia og Nederland.