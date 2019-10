6 ting du kanskje ikke visste om halloween

I dag er dagen for å si «knask eller knep» (eller «skååål» gjennom falske vampyrtenner).

Uansett om du velger å markere den relativt ferske tradisjonen i et festlig lag, fra dør til dør eller foran TV-skjermen med en pose smågodt, tilbyr vi deg noen funfacts om halloween.

Ganske nytt i Norge

Tradisjonen som både er elsket og hatet hadde sitt gjennombrudd i Norge rundt år 2000. Mange tror markeringen kommer fra USA, men ifølge Store Norske Leksikon var det irske og engelske emigranter som tok med seg halloween til Amerika. De tok med seg en lang hedensk og kristen tradisjon knyttet til død og gjenfødsel.

På den tiden var det heller ikke gresskaret som var selve bildet på dagen, men «turnips» (nepe) som ble skåret ut og satt lys i. Det var ikke før europeerne kom til USA at de begynte å bruke gresskar ettersom det var lettere å få tak i enn turnipser.

Forskning.no har skrevet en lengre artikkel om alt man generelt ikke vet om halloween. De har også laget en punktliste med spørsmål og svar om dagen der det er Rune Blix Hagen ved UiT Norges arktiske universitet som svarer.

#1. Hva er halloween?

– Halloween er en overgangsfest mellom sommer og vinter. Sommeren går i vinterdvale og fortjener en takk med ønsker om en fruktbar gjenkomst. I eldre norrøn tradisjon og keltisk folketro er halloween en nyttårsmarkering.

#2. Hvorfor heter det halloween?

– Fordi det er kvelden før allehelgensdag, All Hallows Day, som tidligere var den 1. november, men som i dag er flyttet til første søndag i november. Allehelgensdag er en minnedag for avdøde slektninger og venner, og den markeres med lys, blomster og ettertanke på kirkegårdene.

#3. Hvorfor kler man seg ut på halloween?

– Halloween har alltid hatt et karnevalpreg – og på denne kvelden er det dødens kostymer som gjelder. Slik som zombier, skjeletter, død brud, demonmasker og lignende.

#4. Har halloween noe med hekser å gjøre?

– Ja, oppfatningen går ut på at de magiske kreftene er på sitt sterkeste nettopp denne kvelden. Før i tiden kunne hekser og trollfolk bli brent levende på bål for å ha drevet med farlig magi på halloween. I Nord-Norge har vi slike eksempler fra Alta-området. En same ble i 1627 brent på bål for å a drevet med farlig ritualmagi på halloween.

#5. Hvorfor pynter man med gresskar?

– De er godt egnet til å bruke som lanterner for å lyse opp på en bekmørk kveld. Dessuten er gresskar og andre frukter knyttet til fruktbarhet og gjenfødsel.

#6. Hvorfor er det noen som kaster egg og driver med annen djevelskap når de «går halloween»?

– Siden halloween er en slags grensesprengende fest, hvor det er lov til å være litt gal og vill, så er det noen – gjerne barn under den kriminelle lavalder, som benytter anledningen til eggkasting, tagging og hærverk.

(Kilde: Forskning.no/UiT)

