Mest lest i 2019: Topp 10 saker på Byas

2019 er over og vi i Byas tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her får du de 10 mest leste sakene fra Byas.no i fjor. Husker du noen av dem?

#1: Hall Toll har blitt solgt: Ny utelivskjede tar over lokalene

Saken om at Hall Toll var blitt solgt og at en ny utelivskjede tok over lokalene, var den desidert mest leste i januar, og topper lista over de 10 mest leste saker i hele 2019.

#2: Dette er russeknutene for 2019

Vår oversikt over russeknutene for 2019 var det mange som ville lese. Du også? Her har du den uansett!

#3: Mathilde (23): – Det tok tid å akseptere hvordan jeg så ut

Mathilde Arctander har en svært sjelden hudsykdom som gjør at hun ser litt annerledes ut. Det har til tider vært vanskelig å akseptere. Men den samme sykdommen har likevel gitt Stavanger-jenta muligheter i livet som hun ikke hadde fått ellers, fortalte hun til oss da vi intervjuet henne i mars.

Magnhild Mostad

#4: Slik er åpningstidene for polet og ølsalget i jula

Lider du også av korttidshukommelse når det gjelder disse tingene? Du er ikke alene. Saken vår om hvordan åpningstidene er for vinmonopolet og ølsalget i jula, er den mest leste i desember - og fjerdeplass på denne lista.

#5: Drag-duo nektet inngang på utested

De to drag-artistene fikk beskjed om at de ikke hadde «pent antrekk» og kom derfor ikke inn på utested i Stavanger.

Privat

#6: Utestedet Dickens stenger dørene

En annen utelivssak på lista. Kort tid etter salget og nedleggelsen av Hall Toll, fikk vi vite at utestedet fikk følge av den gamle traveren Dickens.

#7: Lager 157 åpner snart i Sandnes: – Burde ikke være lov

Så billige plagg burde ikke være lov, uttalte Framtiden i våre hender. Selv mente den svenske kleskjeden at de driver på måter som gir lavere klimaavtrykk. 28. november åpnet Lager 157 sin 2000 kvadratmeter store butikk på kjøpesenteret Bystasjonen.

Collage: Skjermdump/arkiv

#8: Flere trodde på falsk politilogg fra Gladmaten

Åh, Gladmaten! Alt som kan krype og gå av siddiser kommer som regel ut for lufting denne uka i juli. Og det øker sjansen for sjau. Men Rune Bjerga tok kanskje litt vel hardt i?

#9: Åpner sin første butikk i Rogaland

At en undertøykjede skulle åpne sin aller første butikk i fylket, var det mange som var interesserte i.

#10: Hvor mye hadde du betalt for å dra tilbake til Havanna badeland?

Som mange barn født tidlig på 90-tallet, er barndomsminnene mange og gode fra badelandet på Hana. I september slapp duoen Daniel «Dan Lesler» Takvam (28) og Nicolai «VIXXN» Ludvigsen (27) låten «Havanna (Splash)», en hyllest til stedet som de elsket som barn.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen