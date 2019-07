Vi er i juli, mine venner. Måneden som rent kalenderteknisk burde bety marshmallow-hvit trusekant, solbrillene fra salget i fjor som ser sine siste sekunder på jorden under stakken til Tante Magnhild på terrassen og en våg som er så fjåg at de eneste som er i et litt sånn passe humør er dørvaktene og de korpulente cruise-turistene som ikke finner veien til «ze McDonald’s»

Men regnet laver ned forkledd som blanke prov på vår egen fortvilelse, og vinden lager Ace Ventura-sveis på selv de mest velfriserte av oss.

Og her har vi levert bachelor-oppgaver, bygd sommerkropp og holdt ut med Fleksnes-vitsene til Viggo på logistikk, og vi har stålsatt oss for åpen himmel og noe friskt med kullsyre mens vi dupper søtt i bølgene og lirer av oss slike gammelmodige klassikere som «Neeei... reisa te syden, de så vil!»...

Været spiller på motstanderlaget, for å si det penslig.

Som min snobbete mor på Malde sier når himmelen driver med avfallssortering; «Herliga London, det regne kattunger!». Eller varianten som følger med når værguden føner håret: «Hjelpe meg, det blåser stikker og strå!».

Men det er vel strengt tatt ikke en bombe at vi rent værmessig er på vikende front? Stavanger, aka «vind eller forsvinn»?

Vi har alle hørt den tidløse slageren «Der fins ikkje dårligt ver, bare dårlige kler!», og den klinger like originalt og vakkert som en Stavangerkameratene-tekst.

Hvis det faktisk er sånn at alt er relativt, så vil jeg i min helt passe utdannede synsing argumentere for at jo, det FINS dårlig vær.

Det er ganske mye mer inspirerende å våkne til fugler som tar en joik og auraen av optimisme som sviver inn soveromsvinduet fra naboens «grilla tchylling» dagen i forveien enn å høre regndråper som tupper på ruta som nitten brisne leieboere som har glemt nøkkelen og lyden av ongane i gadå som subber forbi med regnbukse og stølver. (Ja, jeg vet at det skrives s-t-ø-v-l-e-r, men her tok jeg meg en kunstnerisk frihet).

Det betyr derimot ikke at vi må rygglegge oss og bade sorgene våre i krampetrekninger på restplass.no eller surmule til ph-verdien i kroppen er langt under syv. Vær er nemlig ikke noe man kan gjøre noe annet med enn å utnytte det.

Er du litt som meg og får dårlig samvittighet om du glaner Netflix eller spiller Gameboy i dagslys? Good news, du rekker sannsynligvis å runde Red Dead Redemption 2 før det blir kortbukse-vær. Fremdeles ikke rukket å lese The Unbearable Lightness of Being? Vel, nå byr sjansen seg.

Uansett. Vær og tid – to komponenter i livet man ikke kan endre.

Så la oss gjøre det nest beste utav det. Du bor fremdeles i Stavanger. Vi har innlagt vann og strøm. Vi har paraply. Vi har snaisne kvinner og menn. Vi har ferie.

Og vi har gode klær.

Arg.